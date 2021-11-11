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Her derde deva: Samandağ biberi - Son Dakika

Her derde deva: Samandağ biberi

11.11.2021 10:03

Her derde deva: Samandağ biberi Samandağ biberi metabolizmanın hızlanmasına yardımcı oluyor, daha fazla kalori yakıyor, lif içeriği yüksek olduğundan dolayı kabızlığa iyi geliyor Diyetisyen Özge Bolat: "Samandağ biberi antioksidan içeriği yüksek olduğundan kalp hastalıklarında birçok kanser...

Her derde deva: Samandağ biberi

Samandağ biberi metabolizmanın hızlanmasına yardımcı oluyor, daha fazla kalori yakıyor, lif içeriği yüksek olduğundan dolayı kabızlığa iyi geliyor

Diyetisyen Özge Bolat:

"Samandağ biberi antioksidan içeriği yüksek olduğundan kalp hastalıklarında birçok kanser türünde önleyici etkiye sahip"

"Aynı zamanda acı biberler damarlarda pıhtılaşmış kanı çözüyor, ağrıyı gideriyor"

HATAY - Hatay'da yetiştirilen Samandağ biberi, özellikle vücutta yağ yakıcı etkisinden dolayı kilo vermeye olan katkısı sebebiyle yoğun talep görüyor.

Yüksek lif içeriği ile kabızlığa, antioksidan içeriği ile de kalp hastalıkları başta olmak üzere birçok kanser türünde önleyici etkiye sahip olduğu bildirilen Samandağ biberi, Türkiye'nin her yerine gönderiliyor.

Diyetisyen Özge Bolat, Samandağ biberinin metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olduğunu belirterek, "Acı biber yediğiniz zaman vücut ısınız yükseliyor ve bu durumda termogeneze (ısı üretimi) bağlı olarak daha fazla kalori yakıyor. Lif içeriği yüksek olduğundan dolayı kabızlığa çok iyi geliyor. Antioksidan içeriği yüksek olduğundan dolayı ise kalp hastalıklarında birçok kanser türünde önleyici etkiye sahip. Aynı zamanda C vitamini içeriği yüksek olduğundan vücudun bağışıklık sistemini dengeliyor, bağışıklık sistemine yardım ediyor ve özellikle soğuk kış aylarında grip nezle gibi hastalıkların başlangıcında iyileştirici özelliğe sahiptir. Cildimize çok iyi geliyor. Aynı zamanda acı biberler damarlarda pıhtılaşmış kanı çözüyor, ağrıyı gideriyor" dedi.

Mide ve bağırsak hastalığı olanların, tansiyon hastalarının ve hamilelerin biberi kesinlikle kullanmamaları gerektiğini vurgulayan Bolat, şu uyarılarda bulundu:

"Çok fazla tüketimi mide ve bağırsakta tahrişe sebep olabilir hatta böbrek ve karaciğerde hasara bile neden olabilir. Lütfen tüketmeden önce bir uzmana danışalım. Samandağ biberini normal sağlıklı bir bireyin günde 3 tane mutlaka tüketmesi gerekiyor ki metabolizması hızlansın. Yalnız 3 tane tüketirken mutlaka spor yapması ve kendisine dikkat etmesi gerekiyor."

27 yıldır çiftçilik yapan Güney Saknılı, Samandağ biberinin tüm Türkiye'de bilinen bir biber olduğunu belirterek, "Tek istediğimiz dünyaya tanıtmaktır. Samandağ biberi aslında aroması ve acısıyla gerçekten 2 ve 3 yıldır çok talep görüyor. Lezzetini, doğal olduğu için oradan alıyor. Birçok hastalığa iyi geldiği söylenmektedir. Acısıyla da hazmı kolaylaştırdığı bilinir. Dolayısıyla Samandağ biberi şu an çok talep edilen bir ürün. Samandağ biberini diğer çeşitlerden ayıran özellik ise meyvenin kalın kabuklu, etli, hafif sulu ve çok çok acı olmasıdır" diye konuştu.

Her derde deva: Samandağ biberi
Her derde deva: Samandağ biberi
Her derde deva: Samandağ biberi
Her derde deva: Samandağ biberi

Antioksidan, Samandağ, Türkiye, Hatay, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Her derde deva: Samandağ biberi - Son Dakika


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