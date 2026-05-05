HPV Aşısı: Erken Yaşta Koruma

05.05.2026 23:03
Dr. Derya Ertürk, HPV aşısının genç yaşta yapılmasının önemini vurguladı ve yüzde 90 koruma sağladığını belirtti.

Özel Denizli Tekden Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Derya Ertürk, HPV'nin genital siğiller ve rahim ağzı kanserinin en önemli nedenlerinden biri olduğunu belirterek, özellikle 9'lu HPV aşısının yüzde 90'a varan koruma sağladığını söyledi. Dr. Ertürk, HPV aşısında erken yaşın önemine de dikkat çekti.

Özel Denizli Tekden Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Derya Ertürk, HPV aşısının önemine dikkat çekerek önemli açıklamalarda bulundu. HPV'nin hem genital siğillerin hem de rahim ağzı kanserinin en büyük nedenlerinden biri olduğunu ifade eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Derya Ertürk, her 10 kadından 8'inin yaşamı boyunca bu virüsle karşılaştığını belirtti. Bu kadar yaygın görülen bir enfeksiyondan korunmanın en etkili yollarından birinin HPV aşısı olduğunu vurguladı.

Özellikle 9'lu HPV aşısının hem genital siğillere hem de rahim ağzı kanserine yol açabilen HPV tiplerine karşı yüzde 90'a kadar koruma sağladığını kaydeden Dr. Derya Ertürk, aşının koruyuculuğunun yaşa göre değiştiğini söyledi. Aşının 9-14 yaş arasında uygulandığında yüzde 90'ın üzerinde koruma sağladığını belirten Dr. Ertürk, 14-21 yaş arasında bu oranın yüzde 80-90 seviyelerinde olduğunu, ilerleyen yaşlarda ise koruyuculuğun giderek azaldığını ifade etti. Ertürk, HPV aşısının 45 yaşına kadar uygulanabildiğini de sözlerine ekledi.

Dr. Ertürk, "Ne kadar erken yaşta yapılırsa o kadar güçlü koruma sağlanır. HPV aşısı, geleceğiniz ve sağlığınız için çok önemli bir yatırımdır. Bu nedenle geç kalmadan yaptırılmalıdır" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Sağlık

