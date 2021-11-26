Üye Girişi
'İmmünoterapi ile akciğer kanseri hastalarının ömrü uzuyor' - Son Dakika

'İmmünoterapi ile akciğer kanseri hastalarının ömrü uzuyor'

26.11.2021 10:48
'İmmünoterapi ile akciğer kanseri hastalarının ömrü uzuyor'

İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Park Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği'nden Prof. Dr. Çağatay Arslan, akciğer kanseri tedavisinde immünoterapi tedavisi hakkında bilgiler verdi.

İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Park Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği'nden Prof. Dr. Çağatay Arslan, akciğer kanseri tedavisinde immünoterapi tedavisi hakkında bilgiler verdi. Prof. Dr. Çağatay Arslan, "Önceden uyguladığımız kemoterapilerin yerini artık hedefe yönelik tedavi metotları alıyor. Bunlardan en önemlisini de immünoterapiler oluşturuyor" dedi.

Akciğer kanserinin geç evrede teşhis edilen, sinsi ilerleyen bir kanser türü olduğunu ve en büyük nedeninin sigara olduğunu belirten Prof. Dr. Çağatay Arslan, "Uzun yıllar yoğun sigara içmiş hastalara düşük doz tomografi uygulayarak akciğer kanserini erken teşhis edebiliyoruz. Akciğer kanserinin erken tanısı, teşhislerin sadece yüzde 20'lik kısmını oluşturuyor. Bu sayede tedavide olumlu sonuçlar alabiliyoruz. Ancak erken teşhis edemediğimiz ileri evre akciğer kanserlerinde tedavi protokolümüz değişiyor. Önceden uyguladığımız kemoterapilerin yerini artık hedefe yönelik tedavi metotları alıyor. Bunlardan en önemlisini de immünoterapiler oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

'SON 50 YILIN BELKİ DE EN YOĞUN ARAŞTIRILAN KONULARINDAN BİRİ'

İmmünoterapi tedavisinin bağışıklık sisteminin kanser hücreleri ile savaşmasını sağlayan bir tedavi türü olduğunu söyleyen Arslan, "Sürekli olarak yeni kanser türleri için immünoterapi yöntemleri geliştiriliyor. Şu an için yirmiye yakın kanser türü immünoterapi ile tedavi edilebiliyor. Hedefe yönelik tedaviler; yani akıllı ilaçlar ve immünoterapi ile sağ kalımları beş yıllara çıkarabildik ve adeta hastalığı bir kanserden öte diyabet, hipertansiyon gibi bir kronik hastalık olarak takip edebiliyoruz. İmmünoterapi tekniklerinin alt yapısında çok büyük bir bilimsel bilgi yükü ve emek yer alıyor. Son 50 yılın belki de en yoğun araştırılan konularından bir tanesi" açıklamasında bulundu.

'SAĞLIKLI HÜCRELERE ZARAR VERMİYOR'

İmmünoterapilerde saç dökülmesi, bulantı, kusma ya da benzeri yan etkilerin görülmediğini vurgulayan Arslan, "İmmünoterapi bağışıklık sistemi üzerinde kanser hafızası yaratıyor ve böylece kanserin tekrarlamasına da engel olabiliyor. Bu tedavi yöntemini diğer kanser tedaviler ile birlikte de kullanabiliyoruz. Ayrıca kemoterapi ve radyoterapi sağlıklı hücrelere de zarar verirken, immünoterapi sağlıklı hücrelere fazla zarar vermiyor. Hastanemizde yer alan Klinik Araştırmalar Merkezi'nde özellikle yararı gösterilmiş, onaylanmış, ruhsatlı immünoterapi ilaçlarını gerek akciğer kanserinde gerekse diğer kanserlerde etkili bir şekilde kullanabiliyoruz. Dünyayla eş zamanlı immünoterapiyi tecrübe edip hastalarımızda olumlu yanıtları birlikte yaşayabiliyoruz" diye konuştu.


'İmmünoterapi ile akciğer kanseri hastalarının ömrü uzuyor'
'İmmünoterapi ile akciğer kanseri hastalarının ömrü uzuyor'
'İmmünoterapi ile akciğer kanseri hastalarının ömrü uzuyor'

Akciğer Kanseri, Ekonomi, Sigara, Kanser, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'İmmünoterapi ile akciğer kanseri hastalarının ömrü uzuyor' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Alkole bir zam daha! Yeni fiyatlar 1 Aralık'tan itibaren geçerli olacak 11:49 Alkole bir zam daha! Yeni fiyatlar 1 Aralık'tan itibaren geçerli olacak Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri 11:44 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri Anne köpek 11:37 Anne köpek "Yavrumu kurtar" diye yalvardı! İnsanlık ölmedi!
Burası Adana! Tartıştığı kişiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü! Kaçmadan önce delilleri yok etti! 10:37 Burası Adana! Tartıştığı kişiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü! Kaçmadan önce delilleri yok etti! Suriye sınırında saldırı: Uzman Çavuş Savaş Dinç şehit oldu! 10:24 Suriye sınırında saldırı: Uzman Çavuş Savaş Dinç şehit oldu! MasterChef'te yarışmacıların kaderlerini aileleri belirledi! 09:13 MasterChef'te yarışmacıların kaderlerini aileleri belirledi!
DEVA Partisi kurucularından Metin Gürcan, gözaltına alındı! Casuslukla suçlanıyor 08:48 DEVA Partisi kurucularından Metin Gürcan, gözaltına alındı! Casuslukla suçlanıyor Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı 07:59 Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı

Son Dakika Haberleri
11:50 İddia: "İYİ Parti, CHP'nin ortak miting teklifini reddetti!"
11:43 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
11:41 Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı!
11:36 Anne köpek "Yavrumu kurtar" diye yalvardı! İnsanlık ölmedi!
11:30 Şahan Gökbakar, Galatasaray taraftarına ateş püskürdü: Bu nasıl bir cahilliktir!
11:23 Son Dakika! Dolar/TL 12,03 seviyelerinden işlem görüyor
11:21 Bir bekçiyi şehit etti, diğerini yaraladı! Mahkemede "Milliyetçiyim, örnek vatandaşım" diye savunma yaptı!
11:20 Altının gram fiyatı yükseldi: 700 liradan işlem görüyor
11:11 Müslüme'nin annesi: Kayınpederim bana tecavüz etti, erkek çocuklarımdan biri onun oğlu!
11:10 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması: Yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar tüm araçları kullanacağız
İddia: "İYİ Parti, CHP'nin ortak miting teklifini reddetti!" İddia: "İYİ Parti, CHP'nin ortak miting teklifini reddetti!"         
11:50
Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba         
11:48
Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı! Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı!         
11:42
AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından         
11:07
En çok kalp hastalığı rağbet ediyor! Balina kusmuğundan yapılan misk-i amberin 3 gramı 50 lira En çok kalp hastalığı rağbet ediyor! Balina kusmuğundan yapılan misk-i amberin 3 gramı 50 lira         
10:32
Ünlü Twitch yayıncısı, YouTube menajeri tarafından 24 bin dolar dolandırıldı Ünlü Twitch yayıncısı, YouTube menajeri tarafından 24 bin dolar dolandırıldı         
10:11
Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor         
09:06
Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi! Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi!         
08:21
Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı         
07:16
Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi         
20:32
Son Dakika: Türkiye'de 25 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 222 kişi vefat etti, 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 25 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 222 kişi vefat etti, 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi         
20:26
Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik         
20:24
Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı         
16:03
Son dakika! Bahçeli'den dolardaki hızlı yükselişle ilgili ilk açıklama: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz Son dakika! Bahçeli'den dolardaki hızlı yükselişle ilgili ilk açıklama: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz         
15:22
CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu         
15:04
Türk-İş'ten asgari ücret görüşmelerine kısa süre kala siyasi partilere çağrı Türk-İş'ten asgari ücret görüşmelerine kısa süre kala siyasi partilere çağrı         
14:59
Galatasaray'ın stadında Fransız gazeteciden tepki çeken paylaşım Galatasaray'ın stadında Fransız gazeteciden tepki çeken paylaşım         
14:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2021 12:00:17. #1.12#
SON DAKİKA: 'İmmünoterapi ile akciğer kanseri hastalarının ömrü uzuyor' - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement