İngiliz Ordusu Hantavirüs İçin Tristan Da Cunha\'ya Gitti

İngiltere Savunma Bakanlığı, Tristan da Cunha takımadalarında hantavirüs şüphesiyle bir kişiye tanı konulmasının ardından havaalanı bulunmayan adaya 6 paraşütçü asker, 2 sağlık görevlisi ve 3,3 ton tıbbi malzemenin paraşütle indirildiğini açıkladı.

Hantavirüse bağlı 3 ölümün yaşandığı Hollanda bayraklı lüks MV Hondius'un duraklarından biri olan İngiltere'nin denizaşırı toprağı Tristan da Cunha takımadalarında bir kişiye hantavirüsle temas şüphesi üzerine tanı konulmuştu. Söz konusu kişinin sağlık önlemleri kapsamında karantinaya alınmasının ardından İngiliz ordusuna bağlı sağlık ekiplerinin vakaya müdahalede destek sağlaması için Atlas Okyanusu'ndaki adaya sevk edilmesine yönelik harekete geçildi. İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne (RAF) ait Brize Norton üssünden "A400M" tipi bir askeri nakliye uçağı, 16. Hava Taarruz Tugayı'na bağlı 6 paraşütçü asker ve 2 askeri sağlık görevlisi ile havalandı.

Yaklaşık 9 bin 788 kilometrelik uçuş

Askeri ekibin Brize Norton Üssü'nden bölgedeki Ascension Adası'na yaklaşık 6 bin 788 kilometrelik uçuş gerçekleştirdiği, ardından yaklaşık 3 bin kilometre daha kat ederek Tristan da Cunha'ya ulaştığı bildirildi. Operasyon sırasında uçağa, Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait "Voyager" tanker uçağıyla havada yakıt ikmali yapıldı.

Personel ve tıbbi malzemeler paraşütle indirildi

Ekip, Tristan da Cunha semalarına ulaştıktan sonra adaya paraşütle iniş gerçekleştirdi. Bakanlık açıklamasına göre, adadaki vakaya müdahale sürecinde hayati önem taşıyan oksijen tüplerinin sayısı da kritik seviyeye düştü. Bu çerçevede operasyon kapsamında adaya paraşütlü sevkiyatla oksijen tüplerinin de ulaştırıldığı kaydedildi. Adada normal şartlarda yalnızca iki kişilik bir sağlık ekibinin bulunduğu belirtilirken, paraşütle inen yoğun bakım hemşiresi ve yoğun bakım doktorunun yerel sağlık ekibine destek sağlayacağı ifade edildi.

"İngiliz ordusunda bir ilk"

Bakanlık ayrıca bu operasyonun İngiliz ordusunun insani yardım kapsamında sağlık personelini ilk kez paraşütle bir bölgeye indirdiği görev olduğunu açıkladı. Yerel kaynaklara göre ekipler adadaki golf sahasına iniş yaptı. Kaynaklar, operasyon kapsamında ada hastanesine 3,3 ton tıbbi malzemenin paraşütle sevk edildiğini bildirdi.

Tristan da Cunha takımadaları

Güney Atlas Okyanusu'nda yer alan Tristan da Cunha volkanik ada grubu, İngiltere'nin üzerinde yerleşimcilerin bulunduğu en uzak denizaşırı toprağı olarak nitelendiriliyor. Yaklaşık 221 kişilik nüfusa sahip adaya yalnızca deniz yoluyla ulaşılabildiği ve burada herhangi bir havaalanının bulunmadığı biliniyor. - LONDRA