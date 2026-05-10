İngiliz Ordusu Hantavirüs İçin Tristan Da Cunha'ya Gitti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İngiliz Ordusu Hantavirüs İçin Tristan Da Cunha'ya Gitti

İngiliz Ordusu Hantavirüs İçin Tristan Da Cunha\'ya Gitti
10.05.2026 18:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hantavirüs şüphesi nedeniyle İngiltere, Tristan da Cunha'ya sağlık ekibi ve tıbbi malzeme gönderdi.

İngiltere Savunma Bakanlığı, Tristan da Cunha takımadalarında hantavirüs şüphesiyle bir kişiye tanı konulmasının ardından havaalanı bulunmayan adaya 6 paraşütçü asker, 2 sağlık görevlisi ve 3,3 ton tıbbi malzemenin paraşütle indirildiğini açıkladı.

Hantavirüse bağlı 3 ölümün yaşandığı Hollanda bayraklı lüks MV Hondius'un duraklarından biri olan İngiltere'nin denizaşırı toprağı Tristan da Cunha takımadalarında bir kişiye hantavirüsle temas şüphesi üzerine tanı konulmuştu. Söz konusu kişinin sağlık önlemleri kapsamında karantinaya alınmasının ardından İngiliz ordusuna bağlı sağlık ekiplerinin vakaya müdahalede destek sağlaması için Atlas Okyanusu'ndaki adaya sevk edilmesine yönelik harekete geçildi. İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne (RAF) ait Brize Norton üssünden "A400M" tipi bir askeri nakliye uçağı, 16. Hava Taarruz Tugayı'na bağlı 6 paraşütçü asker ve 2 askeri sağlık görevlisi ile havalandı.

Yaklaşık 9 bin 788 kilometrelik uçuş

Askeri ekibin Brize Norton Üssü'nden bölgedeki Ascension Adası'na yaklaşık 6 bin 788 kilometrelik uçuş gerçekleştirdiği, ardından yaklaşık 3 bin kilometre daha kat ederek Tristan da Cunha'ya ulaştığı bildirildi. Operasyon sırasında uçağa, Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait "Voyager" tanker uçağıyla havada yakıt ikmali yapıldı.

Personel ve tıbbi malzemeler paraşütle indirildi

Ekip, Tristan da Cunha semalarına ulaştıktan sonra adaya paraşütle iniş gerçekleştirdi. Bakanlık açıklamasına göre, adadaki vakaya müdahale sürecinde hayati önem taşıyan oksijen tüplerinin sayısı da kritik seviyeye düştü. Bu çerçevede operasyon kapsamında adaya paraşütlü sevkiyatla oksijen tüplerinin de ulaştırıldığı kaydedildi. Adada normal şartlarda yalnızca iki kişilik bir sağlık ekibinin bulunduğu belirtilirken, paraşütle inen yoğun bakım hemşiresi ve yoğun bakım doktorunun yerel sağlık ekibine destek sağlayacağı ifade edildi.

"İngiliz ordusunda bir ilk"

Bakanlık ayrıca bu operasyonun İngiliz ordusunun insani yardım kapsamında sağlık personelini ilk kez paraşütle bir bölgeye indirdiği görev olduğunu açıkladı. Yerel kaynaklara göre ekipler adadaki golf sahasına iniş yaptı. Kaynaklar, operasyon kapsamında ada hastanesine 3,3 ton tıbbi malzemenin paraşütle sevk edildiğini bildirdi.

Tristan da Cunha takımadaları

Güney Atlas Okyanusu'nda yer alan Tristan da Cunha volkanik ada grubu, İngiltere'nin üzerinde yerleşimcilerin bulunduğu en uzak denizaşırı toprağı olarak nitelendiriliyor. Yaklaşık 221 kişilik nüfusa sahip adaya yalnızca deniz yoluyla ulaşılabildiği ve burada herhangi bir havaalanının bulunmadığı biliniyor. - LONDRA

Kaynak: İHA

Uluslararası, Londra, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık İngiliz Ordusu Hantavirüs İçin Tristan Da Cunha'ya Gitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu: Genel kurul bir kardeşlik meselesi, bayrak ve milli değerler üzerinden tartışma olmaz KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu: Genel kurul bir kardeşlik meselesi, bayrak ve milli değerler üzerinden tartışma olmaz
Düzce’de rafting yapan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti Düzce'de rafting yapan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti
Taksicinin boynuna ip geçirip darbettikleri dehşetin arkasından uyuşturucu ticareti çıktı Taksicinin boynuna ip geçirip darbettikleri dehşetin arkasından uyuşturucu ticareti çıktı
Doktorları bile şaşırtan vaka Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi Doktorları bile şaşırtan vaka! Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Anneler Günü mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı
Mersin’de genç adm araçta ölü bulundu Mersin'de genç adm araçta ölü bulundu

18:20
İnanılmaz anlar Karşıyaka son saniye basketiyle ligde kaldı, taraftar parkeye indi
İnanılmaz anlar! Karşıyaka son saniye basketiyle ligde kaldı, taraftar parkeye indi
18:13
Ordulu başkanın 10 çocuk yapana araba vaadine berberden güldüren gönderme
Ordulu başkanın 10 çocuk yapana araba vaadine berberden güldüren gönderme
17:59
Trump’tan, İran’ın ABD teklifine verdiği yanıtın ardından ilk açıklama: Hedeflerimizi henüz tamamlamadık
Trump'tan, İran'ın ABD teklifine verdiği yanıtın ardından ilk açıklama: Hedeflerimizi henüz tamamlamadık
16:36
İBB soruşturmasında Han İnşaat’ın sahibi Orhan Yıldırım gözaltına alındı
İBB soruşturmasında Han İnşaat'ın sahibi Orhan Yıldırım gözaltına alındı
15:52
Belçika Kraliçesi Mathilde, 428 yatırımcıyla birlikte Türkiye’de
Belçika Kraliçesi Mathilde, 428 yatırımcıyla birlikte Türkiye'de
15:28
Eş adaylarını bulabilmek için 1,5 kilometrelik sokakta gün boyu volta attılar
Eş adaylarını bulabilmek için 1,5 kilometrelik sokakta gün boyu volta attılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 18:58:05. #7.12#
SON DAKİKA: İngiliz Ordusu Hantavirüs İçin Tristan Da Cunha'ya Gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.