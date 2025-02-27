İş Makinesi Kara Saplandı, Hasta Kurtarıldı - Son Dakika
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Sağlık

İş Makinesi Kara Saplandı, Hasta Kurtarıldı

İş Makinesi Kara Saplandı, Hasta Kurtarıldı

Ardahan'da yol açan iş makinesi kara saplanırken, sağlık ekipleri hastaya ulaşmayı başardı.

27.02.2025 19:35
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Ambulansa yol açan iş makinesi kara saplandı

ARDAHAN - Ardahan'ın Posof ilçesinde, rahatsızlanan bir hastaya ulaşmaya çalışan sağlık ekipleri için köy yolunu açan İlçe Özel İdaresi'ne ait iş makinesi kara saplandı. Gelen ekipler tarafından çıkarılan iş makinesi yolu açtı, sağlık ekiplerinin ulaştığı hasta da Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Posof ilçesine bağlı Söğütlükaya köyünde rahatsızlanan bir hasta için yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Yolun kapalı olması nedeniyle köye ulaşamayan sağlık ekipleri, İlçe Özel İdaresi ekiplerinden yolun açılması için destek istedi. Yolda kar temizliği yapıldığı sırada iş makinesi, kara saplandı. Devrilme tehlikesi geçiren iş makinesinin sürücüsü, diğer ekiplerden destek istedi. İş makinesi, bölgeye sevk edilen ekiplerin yardımıyla saplandığı yerden çıkarıldı.

İş makinesinin çalışmasıyla yol açılmasının ardından sağlık ekiplerinin ulaştığı hasta da, ilk müdahalesinin ardından Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık İş Makinesi Kara Saplandı, Hasta Kurtarıldı - Son Dakika

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