Kalp ve Damar Cerrahı Celkan tek bacakta ani şişlik ve ağrıya dikkat çekti - Son Dakika
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Kalp ve Damar Cerrahı Celkan tek bacakta ani şişlik ve ağrıya dikkat çekti

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Kalp ve Damar Cerrahı Celkan tek bacakta ani şişlik ve ağrıya dikkat çekti
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Prof. Dr. Mehmet Adnan Celkan, tek bacakta ani şişlik ve ağrının ihmal edilmemesini isteyerek bacak toplardamarlarındaki pıhtılara dikkat çekti. Celkan, hareketsizliğin riski artırabileceğini, ani nefes darlığı ve göğüs ağrısında 112'ye başvurulması gerektiğini vurguladı.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Adnan Celkan, bacak toplardamarlarında oluşan kan pıhtılarının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirterek, özellikle tek bacakta aniden gelişen şişlik, ağrı ve kızarıklık gibi belirtilerin ihmal edilmemesi gerektiği konusunda uyardı.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Adnan Celkan, derin ventrombozunun belirtilerinin erken fark edilmesinin önemine dikkat çekerek, bacaklardaki ani değişimlerin göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Bacakta şişlik ve ağrı en önemli belirtiler arasında

Prof. Dr. Mehmet Adnan Celkan, özellikle tek bacakta aniden ortaya çıkan ve nedeni açıklanamayan şişlik ile ağrının dikkate alınması gerektiğini belirterek, bu belirtilerin yalnızca kas yorgunluğuna veya günlük hareketlere bağlanmaması gerektiğini vurguladı. Bu tür şikayetlerde gecikmeden sağlık kuruluşuna başvurulmasının önem taşıdığını ifade etti.

"Uzun süre hareketsiz kalmak riski artırabilir"

Derin ventrombozu gelişiminde çeşitli risk faktörlerinin etkili olabildiğini belirten Prof. Dr. Celkan, uzun süre hareketsiz kalmanın, büyük cerrahi operasyonların, hastanede yatışın, bazı kanser türlerinin, gebeliğin ve doğum sonrası dönemin pıhtı oluşumu riskini artırabileceğine dikkat çekti. Daha önce pıhtı geçirmiş olmak ve bazı kalıtsal pıhtılaşma bozuklukları da risk faktörleri arasında yer alıyor.

Özellikle uzun süreli yolculuklarda ve masa başında çalışırken mümkün olduğunca hareket etmenin, yeterli sıvı tüketmenin ve kişisel risk faktörlerinin farkında olmanın önem taşıdığını belirten Prof. Dr. Mehmet Adnan Celkan, pıhtı önleyici ilaçların ise yalnızca hekim önerisiyle kullanılması gerektiğini ifade etti.

"Ani nefes darlığı ve göğüs ağrısında acil müdahale gerekebilir"

Prof. Dr. Mehmet Adnan Celkan, özellikle ani başlayan nefes darlığı, göğüs ağrısı veya bayılma durumunda vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması gerektiğini belirtti. Bu belirtilerin acil değerlendirme gerektirdiğini vurguladı.

Erken tanı ve doğru tedavi önem taşıyor

Prof. Dr. Mehmet Adnan Celkan, bacakta aniden gelişen şişlik ve ağrının erken değerlendirilmesinin olası komplikasyonların önlenmesi açısından önemli olduğunu belirterek, vatandaşların şüpheli belirtileri ihmal etmemesi ve sağlık kontrollerini geciktirmemesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: İHA
SağlıkSon Dakika

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