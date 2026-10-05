Karabük'teki ağız ve diş hastanesinde dental implant tedavisi başladı - Son Dakika
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Karabük'teki ağız ve diş hastanesinde dental implant tedavisi başladı

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Karabük\'teki ağız ve diş hastanesinde dental implant tedavisi başladı
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Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dental implant tedavisi uygulanmaya başlandı. Başhekim Prof. Dr. A. Taylan Çebi, vatandaşların ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerine kendi şehirlerinde ulaşabilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dental implant tedavisi uygulanmaya başlandı.

Hastaneden yapılan açıklamada, vatandaşların ihtiyaç duyduğu dental implant tedavisinin kentte sunulmaya başlanmasıyla ağız ve diş sağlığı alanındaki tedavi seçeneklerinin genişletildiği belirtildi. Tedavinin sürdürülebilir ve yüksek kalitede sunulabilmesi amacıyla tanıdan cerrahi uygulamalara, ölçü ve planlamadan protetik tedaviye kadar gerekli altyapının hazırlandığı aktarıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. A. Taylan Çebi, hizmetin vatandaşların ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerine kendi şehirlerinde ulaşabilmeleri açısından önemli olduğunu ifade etti.

Çebi, amaçlarının yalnızca yeni bir tedaviyi hizmete sunmak olmadığını belirterek, bilimsel yaklaşımı, modern teknoloji ve deneyimli kadroyla birleştirerek güvenilir ve nitelikli sağlık hizmeti sunmayı hedeflediklerini kaydetti.

Dental implant tedavisinin Karabük'e ve vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulunan Çebi, sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve yeni hizmetlerin vatandaşlarla buluşturulması için çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İHA
Eğitim ve Araştırma HastanesiDiş SağlığıKarabükHastaneSağlıkSon Dakika

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