Karpuz ve Kavun Zehirlenmesine Dikkat! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

Karpuz ve Kavun Zehirlenmesine Dikkat!

26.07.2025 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hijyen kurallarına uyulmadan tüketilen meyveler gıda zehirlenmesine yol açabilir.

Yaz aylarında sık tüketilen karpuz ve kavun, hijyen kurallarına uygun şekilde temizlenip muhafaza edilmediğinde sağlık açısından risk oluşturarak gıda zehirlenmesine yol açabiliyor.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Salih Cesur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeterli hijyen sağlanmadan tüketilen meyve ve sebzelerin gıda zehirlenmesine neden olabileceği uyarısında bulundu.

Cesur, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte vatandaşların serinlemek için sıkça tercih ettiği karpuz ve kavun gibi meyvelerin, uygun koşullarda saklanmadığında ve temizlenmediğinde sağlık sorunlarına yol açabileceğini söyledi.

Sosyal medyada kavun ve karpuz kaynaklı zehirlenmelere ilişkin paylaşımların gündeme geldiğini aktaran Cesur, bu durumun sadece bu meyvelerle sınırlı olmadığını, hijyen kurallarına uyulmadığında tüm sebze ve meyvelerde benzer risklerin oluşabileceğini belirtti.

Besin kaynaklı enfeksiyonlarda en sık karşılaşılan etkenlerin salmonella, shigella ve kampilobakter gibi bakteriler olduğunu ifade eden Cesur, bunun yanı sıra rotavirüs ve norovirüs gibi viral, amipli dizanteri gibi paraziter enfeksiyonların da görülebildiğini aktardı.

Bakteriyel, viral ve paraziter kaynaklı enfeksiyonların önlenmesi için gıda hijyenine özen gösterilmesi gerektiğine işaret eden Cesur, şu uyarılarda bulundu:

"Gıdaları yemeden önce mutlaka ellerimizi yıkamamız gerekiyor. Gıdanın temizliğini yaparken sirkeli suda 15-20 dakika bekletmek önemli. Eğer gıda kirliyse ve toprakla teması olmuşsa, sirkeli suda beklettikten sonra iyice ovalayarak yıkamalıyız. Örneğin, kavun, karpuz, elma veya şeftali gibi meyveleri kesmekte kullanılan bıçaklar daha önce et veya tavuk ürünleriyle temas etmişse, bu bıçakları uygun bir deterjanla temizleyip iyice duruladıktan sonra kullanmalıyız. Karpuz ve kavunu yaz aylarında sıklıkla tüketiyoruz. Meyveleri 15-20 dakika sirkeli suda bekletirsek ve temizliğini yaparsak kesinlikle gıda zehirlenmesine neden olmaz."

"Sebze ve meyveler uygun koşullarda saklanmalı"

Et veya tavuk ürünleriyle temas etmiş bıçakların yeterince temizlenmeden meyve ve sebzelerde kullanılması halinde, bu ürünlerdeki bakterilerin diğer gıdalara bulaşabileceğine dikkati çeken Prof. Dr. Cesur, yıkama ve durulama işlemlerinin ardından el hijyenine de özen gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Meyve ve sebzelerin dışkı veya bakterilerle temas etmesi halinde enfeksiyon riski taşıdığına işaret eden Prof. Dr. Cesur, "Salmonella ve shigella gibi bakteriler su ve gıdalara bulaşarak besin zehirlenmesine neden olabilir. Salmonella genellikle tavuk etinden, shigella ise kirli sudan bulaşır. Bu nedenle sebze ve meyvelerin iyi yıkanması çok önemlidir." diye konuştu.

Sebze ve meyvelerin uygun hijyen koşulları sağlandıktan sonra güvenle tüketilebileceğini belirten Cesur, şu bilgileri paylaştı:

"Özellikle önceden kesilmiş, uygun şartlarda ve serin ortamda muhafaza edilmemiş gıdaların tüketilmemesi gerekiyor. Bunlar besin zehirlenmesine neden olabilir. Karpuz ve kavun gibi meyveleri ev ortamında dilimledikten sonra uygun koşullarda saklayıp, uzun süre bekletmeden tüketmeliyiz. Gıda zehirlenmesi durumunda, meyve tüketildikten 12-24 saat sonra yüksek ateş, bulantı, kusma, karın ağrısı ve iştahsızlık gibi şikayetler görülebilir. Bu gibi durumlarda vatandaşlarımızın en yakın sağlık kuruluşuna başvurması gerekir."

Kaynak: AA

Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ankara, Sağlık, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Karpuz ve Kavun Zehirlenmesine Dikkat! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
30 yıllık bakkal mahallelinin elinde avucunda ne varsa alıp kaçtı: Kardeşim yapar o yapmazdı 30 yıllık bakkal mahallelinin elinde avucunda ne varsa alıp kaçtı: Kardeşim yapar o yapmazdı
Osimhen’in Galatasaray’a imza atmamasının sebebi ortaya çıktı Osimhen'in Galatasaray'a imza atmamasının sebebi ortaya çıktı
Arda Turan’ın Ukraynalı muhabirle göz teması kurmama çabası Arda Turan'ın Ukraynalı muhabirle göz teması kurmama çabası
Bilecik ve İzmir afet bölgesi ilan edildi Bilecik ve İzmir afet bölgesi ilan edildi
Bir garip olay Bekçi, bekçiyi yakaladı Bir garip olay! Bekçi, bekçiyi yakaladı
TRT’den çıkarılan Aybüke Pusat’ın yeni adresi belli oldu TRT'den çıkarılan Aybüke Pusat'ın yeni adresi belli oldu
Ümraniye’de 4 katlı binada yangın Ümraniye'de 4 katlı binada yangın
Banu Alkan’dan Burak Özçivit’in yeni imajına sürpriz tepki Banu Alkan'dan Burak Özçivit'in yeni imajına sürpriz tepki
4 kadın dakikalarca kavga etti Erkekler bile ayıramadı 4 kadın dakikalarca kavga etti! Erkekler bile ayıramadı
SGK’den kayıt dışı istihdama 1,5 yılda 3,5 milyar lira ceza SGK'den kayıt dışı istihdama 1,5 yılda 3,5 milyar lira ceza
Otomobil takla attı, 3 kişi feci şekilde can verdi Otomobil takla attı, 3 kişi feci şekilde can verdi

10:15
Fenerbahçe stadyum adı için Chobani ile anlaştı
Fenerbahçe stadyum adı için Chobani ile anlaştı
09:51
MSB hastanede şehit olan 2 askerin ilk otopsi raporunu paylaştı
MSB hastanede şehit olan 2 askerin ilk otopsi raporunu paylaştı
09:09
Pazar yerine silahlı saldırı Rastgele ateş açtılar, çok sayıda yaralı var
Pazar yerine silahlı saldırı! Rastgele ateş açtılar, çok sayıda yaralı var
07:51
Suç örgütüne operasyon 21 şüpheli tutuklandı, 16.2 milyon dolarlık mal varlığına el konuldu
Suç örgütüne operasyon! 21 şüpheli tutuklandı, 16.2 milyon dolarlık mal varlığına el konuldu
14:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu hafta Putin ve Trump’la görüşebilirim
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu hafta Putin ve Trump'la görüşebilirim
14:34
Libya’da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı
Libya'da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı
14:19
3 ilde alevlerle mücadele Biri sönmeden diğeri başlıyor
3 ilde alevlerle mücadele! Biri sönmeden diğeri başlıyor
14:19
Görüntüyü izlemeniz lazım Oosterwolde, Mourinho’ya Icardi meselesini böyle anlattı
Görüntüyü izlemeniz lazım! Oosterwolde, Mourinho'ya Icardi meselesini böyle anlattı
14:18
Bez yerine plastik poşet sarılmış açlıktan ölmek üzere olan çocuğun yürek burkan hikayesi
Bez yerine plastik poşet sarılmış açlıktan ölmek üzere olan çocuğun yürek burkan hikayesi
14:02
Ahmet Minguzzi’nin ailesini tehdit eden şüpheli yakalandı
Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden şüpheli yakalandı
14:01
Dehşet evi 63 yaşındaki annesini sopayla döverek öldürdü
Dehşet evi! 63 yaşındaki annesini sopayla döverek öldürdü
13:56
Sevcan hemşire ölüme böyle gitmiş Vahşetin görüntüleri ortaya çıktı
Sevcan hemşire ölüme böyle gitmiş! Vahşetin görüntüleri ortaya çıktı
13:40
IDEF 2025’te imza yağmuru: TÜBİTAK, yerli teknoloji için kolları sıvadı
IDEF 2025'te imza yağmuru: TÜBİTAK, yerli teknoloji için kolları sıvadı
13:35
Otomobil takla attı, 3 kişi feci şekilde can verdi
Otomobil takla attı, 3 kişi feci şekilde can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2025 11:25:23. #7.11#
SON DAKİKA: Karpuz ve Kavun Zehirlenmesine Dikkat! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.