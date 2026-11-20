Kastamonu'da 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında düzenlenen kampta buluşan Tip-1 diyabetli çocuklar, gençler ve aileleri, iki gün boyunca doyasıya eğlendi.

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü ile Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Kliniğinin öncülüğünde Tip-1 diyabetli çocuklar, gençler ve aileleri için kamp düzenlenlendi. Milli Takımlar Kamp Merkezi ve Yolkonak Gençlik Kamp Merkezi'nde 2 gün boyunca devam eden kampta, sağlık çalışanları, Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri ve Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencilerinin de aralarında bulunduğu toplam 170 kişi katıldı.

Kamp boyunca çocuklar ve aileleri için birbirinden eğlenceli etkinlikler gerçekleştirildi. Açık havada düzenlenen oyunların yanı sıra okçuluk etkinliği, mutfak atölyesi, kurabiye ve pasta süsleme çalışmaları, resim ve boyama faaliyetleriyle çocuklar eğlenceli anlar yaşadı. Katılımcılar ayrıca birlikte hatıra fotoğrafları çektirdi. Çocuklar ve aileleri kamp ateşi etrafında bir araya geldi. Birlikte ateş yakan aileler, müzik ve eğlence eşliğinde keyifli vakit geçirdi.