Limbal Kök Hücre Tedavisine Avrupa Desteği

Sağlık

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem Barut Selver ve Biyomühendis Dr. Mehmet Gürdal'ın, iş veya ev kazalarına bağlı göz yüzeyi kimyasal yaralanmalarından kaynaklanan görme bozukluklarını tedavi etmeye yönelik limbal kök hücre yetmezliği alanındaki çalışmaları, Ufuk Avrupa Programı kapsamındaki Women TechEU'den destek almaya hak kazandı.

Selver ve Gürdal, çalışmalarını Ege Üniversitesi Teknoparkı'nda kurdukları Limbustem şirketi bünyesinde sürdürüyor.

Geliştirdikleri yeni yöntemle, geleneksel yöntemde alınan dokunun onda biri büyüklüğünde, yalnızca 1 milimetrelik küçük bir doku örneği alarak, bu parçayı laboratuvarda çoğaltıp hastaya naklettiklerini belirten Selver, "Bu tedavinin başarısı yaklaşık yüzde 80 düzeyinde. Yöntemin en önemli avantajı ise sağlam gözün riske atılmamasıdır." dedi.

Türkiye'de ortalama her yıl 500 civarında kişinin limbal kök hücre yetmezliği sorunu yaşayıp görme yetisini kaybettiğini belirten Selver, şunları kaydetti:

"Hastalığın tedavisi için kaybedilen kök hücrelerin yerine konması hayati önem taşımaktadır. Bu noktada, en güncel ve umut vadeden tedavi yöntemi olarak kök hücre uygulamaları öne çıkmaktadır. Bu alanda uzun yıllardır, ağırlıklı olarak TÜBİTAK destekli araştırmalarımızı yoğunlaştırdık. Amacımız, kliniğimizde çözüm bulmakta zorlandığımız, özellikle genç ve üretken nüfusumuzu etkileyen bu hastalığa etkin bir tedavi yöntemi geliştirmektir. Bu sayede, vatandaşlarımızın topluma yeniden kazandırılması ve iş gücü kaybının en aza indirilmesi hedeflenmektedir."

Selver, Dr. Gürdal ile birlikte çalışarak geliştirdikleri limbal kök hücre tedavisinin iyileştirilmesi için TÜBİTAK destekli Ufuk Avrupa Programı kapsamındaki Women TechEU'dan destek almaya hak kazandığını da sözlerine ekledi.