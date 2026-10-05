Mavi dil sineklerle bulaşıyor, yetiştiricilere dikkatli olma uyarısı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mavi dil sineklerle bulaşıyor, yetiştiricilere dikkatli olma uyarısı yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mavi dil sineklerle bulaşıyor, yetiştiricilere dikkatli olma uyarısı yapıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükbaş yetiştiricilerine, koyun ve keçilerde görülebilen mavi dil hastalığına karşı dikkatli olmaları çağrısı yapıldı. Sineklerle bulaşan hastalık koyunlarda ağır seyredebiliyor; dil ve ağızda morarma, ateş, topallık görülen hayvanlar için veterinere başvurulması gerekiyor.

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yaygın olduğu bölgelerde koyun ve keçilerde görülebilen "mavi dil" hastalığına karşı yetiştiricilerin dikkatli olması istendi.

Virüs kaynaklı olan ve özellikle koyunlarda daha ağır seyredebildiği belirtilen hastalık, enfekte hayvanlardan kan emen sinekler aracılığıyla diğer hayvanlara bulaşabiliyor.

Hastalığın en belirgin belirtileri arasında dil ve ağız bölgesinde morarma ve şişme yer alıyor. Hayvanlarda ayrıca ateş, dudaklarda değişiklik, ağız ve çevresinde yaralar, topallık ve yavru atma görülebiliyor.

Özellikle Merinos ırkı koyunların hastalığa karşı daha hassas olabileceği belirtilirken, yetiştiricilerin sürülerini düzenli olarak kontrol etmeleri önem taşıyor.

Aşılama ve sinek mücadelesi önem taşıyor

Mavi dil hastalığıyla mücadelede koruyucu tedbirlerin önemine dikkat çekiliyor. Aşılama, hastalığı taşıyan sineklerle mücadele, hayvan hareketlerinin kontrolü ve gerekli durumlarda karantina uygulanması hastalığın yayılmasının önlenmesinde önem taşıyor.

Hastalığın doğrudan uygulanan bir tedavisinin bulunmadığı belirtilirken, hayvanlarında dil veya ağız bölgesinde morarma ve şişme, ateş, yaralar, topallık ya da genel durum bozukluğu fark eden yetiştiricilerin vakit kaybetmeden veteriner hekime başvurması gerekiyor.

Aşılama uygulamalarının ise hayvanın yaşı, gebelik durumu ve bölgedeki hastalık riski dikkate alınarak veteriner hekim değerlendirmesi ve resmi veteriner sağlık programları doğrultusunda yapılması öneriliyor.

Kaynak: İHA
GüncelSağlıkSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan istifa çağrılarına zehir zemberek yanıt İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan istifa çağrılarına zehir zemberek yanıt
“Akın Gürlek’in yerine geçecek“ denilen HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu sessizliğini bozdu "Akın Gürlek'in yerine geçecek" denilen HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu sessizliğini bozdu
UEFA Uluslar Ligi’nde gecenin sonuçları Portekiz 4’te 4 yaptı UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları! Portekiz 4'te 4 yaptı
Montella ateşe benzin döktü: İsteyen beğenmesin, başaran tek benim Montella ateşe benzin döktü: İsteyen beğenmesin, başaran tek benim
50 kişinin ismi tek tek tespit edildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: O paraları getirecekler 50 kişinin ismi tek tek tespit edildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: O paraları getirecekler
Yasin Kol, adliyeye sevk edildi Yasin Kol, adliyeye sevk edildi
11:10
Türk voleybolcu bir anda dünya gündemine oturdu Herkes onu konuşuyor
Türk voleybolcu bir anda dünya gündemine oturdu! Herkes onu konuşuyor
11:02
Savunma sanayisinde tarihi imza 51 yıllık rekor kırıldı
Savunma sanayisinde tarihi imza! 51 yıllık rekor kırıldı
10:45
Germencik’te baba katili hükümlü yakalandı Cezaevi izninde babasını bıçakla öldürmüş
Germencik'te baba katili hükümlü yakalandı! Cezaevi izninde babasını bıçakla öldürmüş
10:31
İspanya sandığa gidiyor Sanchez parlamentoyu feshetti
İspanya sandığa gidiyor! Sanchez parlamentoyu feshetti
10:25
Maçtan günler sonra ortaya çıkan detay olay oldu Arda’yı yalnız bırakmışlar
Maçtan günler sonra ortaya çıkan detay olay oldu! Arda'yı yalnız bırakmışlar
10:01
Enflasyon rakamları belli oldu
Enflasyon rakamları belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2026 11:17:03. #.0.2#
SON DAKİKA: Mavi dil sineklerle bulaşıyor, yetiştiricilere dikkatli olma uyarısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei