Medical Point markası basına tanıtıldı - Son Dakika
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Medical Point markası basına tanıtıldı

26.07.2022 14:12
Medical Point markası basına tanıtıldı

Medical Point markası basına tanıtıldı Medical Park'tan ayrılan 3 hastanenin yeni adı "Medical Point" oldu Gaziantep, İzmir ve Batman'daki hastaneleri ile Medical Park markası adı altında 1996'dan beri hizmet veren Sentez Sağlık Hizmetleri AŞ., Medical Park Hastaneler Grubu'ndan ayrıldığını duyurdu.

Medical Point markası basına tanıtıldı

Medical Park'tan ayrılan 3 hastanenin yeni adı "Medical Point" oldu

GAZİANTEP - Gaziantep, İzmir ve Batman'daki hastaneleri ile Medical Park markası adı altında 1996'dan beri hizmet veren Sentez Sağlık Hizmetleri AŞ., Medical Park Hastaneler Grubu'ndan ayrıldığını duyurdu. Üç hastanedeki paylarının satın alınmasıyla hastanelerin yeni adı "Medical Point" oldu.

Medical Park markası adı altında 27 yıldır hizmet veren Sentez Sağlık Hizmetleri AŞ. Medical Park'la yollarını ayırdı. Gaziantep, İzmir ve Batman'daki hastanelerin tüm hisselerini satın alan Sentez Sağlık Hizmetleri AŞ., yoluna "Medical Point" markasıyla devam edecek. Medical Point Gaziantep Hastanesi'nde gerçekleştirilen basın toplantısıyla yeni marka ve alınan karar kamuoyuna duyuruldu.

"Medical Point olarak yola devam edeceğiz"

27 yılda 10 milyonun üzerinde insana şifa olmaktan gurur ve mutluluk duyduklarını söyleyen Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hayrullah Kubba, Medical Point Hastaneler Grubu'nu açıklamaktan onur ve mutluluk duyduğunu belirterek, Sentez Sağlık Hizmetleri'nin yeni markası Medical Point'le olarak yola devam edeceklerini gururla açıkladığını söyledi.

"Medical Park'la olan birlikteliğimizi sonlandırdık"

Üç hastanenin paylarının satın alınmasıyla Medical Park hastaneler grubuyla olan birlikteliklerini sonlandırdıklarını ifade eden Hayrullah Kubba, "Gaziantepimiz başta olmak üzere, Batman, İzmir hastanelerimiz ile birlikte Türkiye için sağlıkta yeni bir adım olmasını temenni eder, hayırlara vesile olmasını dilerim. Hastalarımız açısından hiçbir farklılığın oluşmayacağı bu dönüşümde, hizmet kalitemiz gelişerek artacak, önceki veri ve tıbbi bilgileriniz korunacak, hekimlerimiz ve kadromuz aynı şekilde devam edecektir" ifadelerini kullandı.

"Yakaladığımız bu ivmenin daha da artacağına inanıyoruz"

Sağlık sektöründe büyük başarılara imza attıklarını aktaran Kubba, "Son teknoloji ile çağdaş tanı ve tedavi yöntemlerini hızlı, güvenilir bir şekilde uyguluyoruz. 2008 yılından bu yana Gaziantepimizde hizmet veren hastanemiz; yıllar içinde birçok başarılı tıbbi uygulamaya imza attı. Gaziantep halkına en iyi hizmeti vermek için bir gün bile durmadı. Medical Point'in global çapta tanınır ve güvenilir bir sağlık kuruluşu olması yönünde hızla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sağlık ve sağlık turizmi kavramlarına yeni bir pencere açıyor, geleceğe umutla bakıyoruz. Hastalarımıza ve yakınlarına şifa dağıtmaya devam devam ediyoruz. Medical Point Hastaneler Grubu olarak, sağlık sektöründe yakaladığımız bu ivmenin daha da artacağına yürekten inanıyoruz" diye konuştu.

Başkan Vekili Hayrullah Kubba konuşmasının ardından gazetecilerden gelen soruları yanıtladı.

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Kaynak: İHA

Gaziantep, Batman, İzmir, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Medical Point markası basına tanıtıldı - Son Dakika

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