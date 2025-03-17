Menopoz süreci yaşam tarzına bağlı: Huzursuz bir hayat erken menopoza yol açıyor

Kadınların menopoz sürecini etkileyen en önemli faktörlerden biri yaşam tarzı. Dr. Öğr. Üyesi Serhat Şen, kadınların nasıl bir hayat yaşarlarsa, menopoz sürecinin de ona göre şekilleneceğini belirtti. Menopoz döneminde konfor alanından çıkmanın ve yeni şeyler öğrenmenin semptomları hafiflettiğini söyleyen Şen, sigara ve fazla kahve tüketiminin yumurta rezervlerini olumsuz etkilediğine dikkat çekti.

"MENOPOZ, 1 YILDAN UZUN SÜRE ADET GÖRMEMEKTİR"

Dr. Şen, menopozun tanımını yaparak, "Bir yıl boyunca adet görmemek menopoz olarak kabul edilir" dedi. 45-50 yaş aralığında adet düzensizliklerinin menopozun habercisi olduğunu belirten Şen, 40 yaş altında görülen menopozun ise tıbbi bir sorun olduğunu vurguladı.

"SİGARA VE KAHVE, YUMURTA REZERVİNİ AZALTIYOR"

Menopoz sürecinde çevresel faktörlerin de önemli olduğuna dikkat çeken Şen, "Sigara içmek ve aşırı kahve tüketmek yumurta rezervlerinin düşmesine sebep oluyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca, rahim zarının östrojene çok fazla maruz kalmaması gerektiğini belirtti.

"YENİ ŞEYLER ÖĞRENMEK MENOPOZ SEMPTOMLARINI AZALTIR"

Menopoz döneminde zihinsel aktivitelerin önemine değinen Şen, "50 yaşından sonra yeni bir dil öğrenmek Alzheimer'a karşı koruyucu bir etki gösteriyor" dedi. Kalıpları terk etmenin ve cesaretli olmanın menopoz sürecini daha sağlıklı geçirmeye yardımcı olduğunu belirtti.