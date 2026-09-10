Meral: "Koruyucu sağlık hizmetlerini değerli" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Meral: "Koruyucu sağlık hizmetlerini değerli"

Meral: "Koruyucu sağlık hizmetlerini değerli"
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Meral, Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi’nde düzenlenen Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nın açılış programına katıldı.

Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Meral, Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde düzenlenen Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın açılış programına katıldı.

Tarım ve hayvancılık sektörünün temsilcilerini, üreticileri ve vatandaşları bir araya getiren fuarın açılış programında yer alan İl Sağlık Müdürü Meral, programın ardından fuar alanındaki stantları ziyaret etti. Fuar kapsamında Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan sağlık standını da ziyaret eden Meral, burada vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İl Sağlık Müdürlüğü standında; koruyucu sağlık hizmetleri, sağlıklı yaşam, hastalıklardan korunma ve erken teşhisin önemi başta olmak üzere çeşitli konularda vatandaşlara bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti sunuluyor. Stantta görev yapan sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen İl Sağlık Müdürü Meral, yürütülen faaliyetleri yerinde inceleyerek personelle sohbet etti. Vatandaşların sağlık konusunda bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaların önemine dikkat çeken Meral, fuar süresince görev yapacak sağlık çalışanlarına çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Sağlığın korunmasında bilinçli yaşam alışkanlıklarının büyük önem taşıdığını belirten Meral, "Sağlık hizmetlerinin önemli bir boyutunu, hastalık ortaya çıkmadan önce alınacak tedbirler oluşturuyor. Bu nedenle koruyucu sağlık hizmetlerini vatandaşlarımızla buluşturmayı ve sağlıklı yaşam konusunda farkındalığı artırmayı önemsiyoruz. Fuarlar gibi toplumun farklı kesimlerini bir araya getiren organizasyonlar da vatandaşlarımıza doğrudan ulaşmamız açısından önemli bir fırsat sunuyor. Tüm hemşehrilerimizi standımızı ziyaret ederek sağlık çalışanlarımızdan bilgi almaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum, Sağlık, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Meral: 'Koruyucu sağlık hizmetlerini değerli' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan yasa dışı bahis ve kumar bağımlılığıyla mücadelede “öncülük“ mesajı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yasa dışı bahis ve kumar bağımlılığıyla mücadelede "öncülük" mesajı
Rusya’dan korkutan çatışma açıklaması ’Hazırız’ diye duyurdular Rusya'dan korkutan çatışma açıklaması! 'Hazırız' diye duyurdular
Piyasalar İran’ın hamlesiyle sarsıldı Petrol 100 doları aştı Piyasalar İran'ın hamlesiyle sarsıldı! Petrol 100 doları aştı
Elektrikli araçların evde şarjı yasaklandı mı Beklenen açıklama geldi Elektrikli araçların evde şarjı yasaklandı mı? Beklenen açıklama geldi
Rafael Leao: Geri dönmek istiyorum Rafael Leao: Geri dönmek istiyorum
Hermon Dağı’nın zirvesinden tehdit savurdu: İran’daki rejimi yenmeye çok yakınız Hermon Dağı'nın zirvesinden tehdit savurdu: İran'daki rejimi yenmeye çok yakınız

14:00
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
13:56
İsmail Kartal’dan Roma’ya özel plan Taktik sil baştan
İsmail Kartal'dan Roma'ya özel plan! Taktik sil baştan
13:32
Alex de Souza’dan Fenerbahçe taraftarına duygusal mesaj
Alex de Souza'dan Fenerbahçe taraftarına duygusal mesaj
12:34
Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 800 bin TL tazminat ödeyecek
Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 800 bin TL tazminat ödeyecek
12:23
Tutuklu belediye başkanının yasak aşkından bomba itiraflar: Odayı şoförü adına tuttu, birlikte kaldık
Tutuklu belediye başkanının yasak aşkından bomba itiraflar: Odayı şoförü adına tuttu, birlikte kaldık
11:42
Aralarında ünlü muhabir de var Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni dalga
Aralarında ünlü muhabir de var! Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni dalga
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2026 14:12:49. #7.13#
SON DAKİKA: Meral: "Koruyucu sağlık hizmetlerini değerli" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement