Minimal İnvaziv Endoskopik Yöntemlerle Sağlık Sorunlarına Çözüm - Son Dakika
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Sağlık

Minimal İnvaziv Endoskopik Yöntemlerle Sağlık Sorunlarına Çözüm

Minimal İnvaziv Endoskopik Yöntemlerle Sağlık Sorunlarına Çözüm

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Yılmaz Bilgiç, minimal invaziv endoskopik işlemler sayesinde cerrahi müdahale gereksinimini ortadan kaldırarak hızlı iyileşme ve hasta konforunu artırdıklarını vurguladı. Erken evre tümörler ve pankreas hastalıklarında etkili sonuçlar aldıklarını belirtti.

25.12.2024 10:39  Güncelleme: 10:40
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GASTROENTEROLOJİ Uzmanı Prof. Dr. Yılmaz Bilgiç, minimal invaziv endoskopik işlemlerle hastaların sağlık sorunlarına cerrahiye gerek kalmadan çözüm sunduklarını vurguladı. Bu yöntemler sayesinde hastanede yatış sürelerini kısalttığını, komplikasyon oranlarını düşürdüğünü ve iyileşme süreçlerini hızlandırdığını belirten Prof. Dr. Bilgiç, yemek borusu, mide ve kalın bağırsak gibi bölgelerdeki erken evre tümörlerin yanı sıra pankreas hastalıklarında da etkili sonuçlar aldıklarını dile getirdi. Prof. Dr. Bilgiç, "Tümörlerin yayılma bulgusu yoksa ESD yöntemi uygulanabilir" dedi.

Gastroenteroloji alanında minimal invaziv endoskopik işlemler, modern tıbbın hastalara sunduğu avantajlardan biri olarak öne çıkıyor. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'nden Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Yılmaz Bilgiç, bu yöntemlerin hasta konforunu artırdığını ve iyileşme süresini önemli ölçüde kısalttığını belirtti. Prof. Dr. Bilgiç, "Hastanemizde yemek borusu, mide ve kalın bağırsaktaki erken evre tümörleri cerrahi müdahaleye gerek kalmadan, sadece endoskopik yöntemlerle çıkarabiliyoruz. İşlemin ardından hastalarımız genellikle bir gün içinde yemek yemeye başlıyor ve üç gün içinde taburcu oluyor. Ayrıca, işlem sırasında herhangi bir kesi yapılmadığı için hiçbir iz kalmıyor" dedi.

Pankreas hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılan endoskopik ultrasonun, modern tıbbın sunduğu en etkili yöntemlerden biri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Bilgiç, "Endoskopik ultrason, pankreas kistlerinin sıvısını boşaltmak, kitlelerden biyopsi almak ve doğru tanı koymak için altın standart bir yöntemdir. Hastalarımıza cerrahi müdahaleye gerek kalmadan bu hizmeti sunuyoruz. Böylelikle hem tanı hem de tedavi sürecini çok daha konforlu ve hızlı hale getiriyoruz" diye konuştu.

'YAYILMA BULGUSU YOKSA BU YÖNTEMİ UYGULAYABİLİYORUZ'

Erken evre tümörlerde kullanılan Endoskopik Submukozal Diseksiyon (ESD) yöntemine dikkat çeken Prof. Dr. Bilgiç, "Tümörlerin boyutu 3 santim ya da 10 santim olsa da, eğer yayılma bulgusu yoksa bu yöntemi uygulayabiliyoruz. İşlem sırasında hastayı genel anesteziye alıyoruz, ağız yoluyla ya da kolonoskopiyle tümörü çıkarıyoruz. Ardından hastalarımızı hızlı bir şekilde günlük hayatlarına döndürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Tedavi süreci boyunca son teknolojiyi ve bilimsel yöntemleri kullandıklarını belirten Prof. Dr. Bilgiç, "Dünyada da giderek yaygınlaşan bu yöntemler, hasta memnuniyetini artırıyor ve tedavi süreçlerini kolaylaştırıyor. Biz de hastanemizde her zaman en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Hastane, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

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