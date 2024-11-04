Muş\'ta Yenidoğan Polikliniği Açıldı

Sağlık

Muş Devlet Hastanesi'nde, son teknoloji ürünü cihazlarla donatılan yenidoğan polikliniği hizmet vermeye başladı.

Muş Devlet Hastanesi'nde görevli Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Güşta Uysal Gür, hastanede yeni doğan çocuklar için ayrı bir poliklinik açıldığını söyledi.

Polikliniğin ayrı bir ortamda hizmet vermesinin hem aileler hem de bebekler için çok önemli olduğunu belirten Gür, "Bu sayede bebeklerin ayrı bir ortamda baş çevresi, boy ölçümleri yapılıyor. Aynı zamanda muayene de daha rahat ve daha güvenli bir ortamda gerçekleştiriliyor." dedi.

Bebeklerin muayenelerinden sonra aileleri sarılık, tartı, beslenme, işitme testi, kalça ultrasonu ve göz muayenesi konularında bilgilendirdiklerini anlatan Gür, şunları kaydetti:

"Ayrı bir poliklinik açılması sayesinde bebeklerimizi okul çağı çocuklarından ayrı bir ortamda muayene edip enfeksiyon riskini azaltmış oluyoruz. Yenidoğan polikliniğinde hastanemize başvuran bebeklerin ilk değerlendirme, tedavi ve yönlendirilmeleri yapılır. Yenidoğan dönemi insan yaşamının en hassas ve dinamik evresidir. Amacımız, zamanından önce dünyaya gözlerini açmak zorunda kalan prematüre bebekler ile zamanında doğan sağlıklı ve hasta bebekleri en sağlıklı biçimde hayata kazandırmak ve onlara kaliteli bir hizmet sunmaktır."