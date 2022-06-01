Norveç'te yurt dışından gelen bir erkekte maymun çiçeği virüsün tespit edildi

Maymun çiçeği virüsü bir ülkede daha görüldü. Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, Doğu Norveç bölgesinde yer alan Viken ilçesinde yurt dışından gelen bir erkekte maymun çiçeği virüsünün tespit edildiği bildirilirken, söz konusu vaka Norveç'teki ilk maymun çiçeği vakası olarak kayıtlara geçti.

YAKIN ZAMANDA YURT DIŞINA SEYAHAT ETTİ

Açıklamada, "Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü, Viken ilçesinde doğrulanmış bir maymun çiçeği vakası hakkında bilgilendirildi. Örnekler Oslo Üniversite Hastanesinde analiz edildi" ifadeleri kullanılarak, enfekte kişinin yakın zamanda yurt dışına seyahat ettiği aktarıldı.

"BEKLENMEDİK BİR DURUM DEĞİL"

Açıklamada, sağlık yetkililerinin gerekli tüm önlemleri aldığı ve daha fazla bulaşma riskinin son derece düşük olduğu belirtildi. Dr. Helena Niemi Eide yaptığı açıklamada, "Norveç'te maymun çiçeği vakası tespit edilmesi beklenmedik bir durum değil ve sağlık hizmeti buna hazırlanıyor" dedi.