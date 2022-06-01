Norveç'te yurt dışından gelen bir erkekte maymun çiçeği virüsün tespit edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Norveç'te yurt dışından gelen bir erkekte maymun çiçeği virüsün tespit edildi

01.06.2022 00:08

Norveç'in doğu bölgesinde yer alan Viken ilçesinde, yurt dışına seyahat eden bir erkekte maymun çiçeği virüsü görüldü. Söz konusu vaka Norveç'teki ilk maymun çiçeği vakası olarak kayıtlara geçti.

Maymun çiçeği virüsü bir ülkede daha görüldü. Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, Doğu Norveç bölgesinde yer alan Viken ilçesinde yurt dışından gelen bir erkekte maymun çiçeği virüsünün tespit edildiği bildirilirken, söz konusu vaka Norveç'teki ilk maymun çiçeği vakası olarak kayıtlara geçti.

YAKIN ZAMANDA YURT DIŞINA SEYAHAT ETTİ

Açıklamada, "Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü, Viken ilçesinde doğrulanmış bir maymun çiçeği vakası hakkında bilgilendirildi. Örnekler Oslo Üniversite Hastanesinde analiz edildi" ifadeleri kullanılarak, enfekte kişinin yakın zamanda yurt dışına seyahat ettiği aktarıldı.

"BEKLENMEDİK BİR DURUM DEĞİL"

Açıklamada, sağlık yetkililerinin gerekli tüm önlemleri aldığı ve daha fazla bulaşma riskinin son derece düşük olduğu belirtildi. Dr. Helena Niemi Eide yaptığı açıklamada, "Norveç'te maymun çiçeği vakası tespit edilmesi beklenmedik bir durum değil ve sağlık hizmeti buna hazırlanıyor" dedi.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Maymun çiçeği virüsü: İngiltere'de semptomlu kişilere cinsel ilişkiden uzak durmaları tavsiye edildi Maymun çiçeği virüsü: İngiltere'de semptomlu kişilere cinsel ilişkiden uzak durmaları tavsiye edildi
Kaynak: İHA

Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Norveç'te yurt dışından gelen bir erkekte maymun çiçeği virüsün tespit edildi - Son Dakika


Son Dakika
00:00 Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgül'e hapis cezası verildi
23:58 Türkiye'ye girişlerde 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu zorunluluğu kaldırıldı
23:55 Fİrari iş adamı Galip Öztürk Gürcistan'da gözaltına alındı
23:52 Bebek'teki cinsel ilişki olayında adam tutuklanırken, kadının akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edilerek hastane sevk edildi
23:47 Antalya'da çıplak dolaşan kadınla ilgili valilik açıklama yaptı: Yüzde 70 zihinsel engelli raporu var
22:35 Bebek'ten sonra bir skandal da Antalya'dan! Bir kadın caddede çırılçıplak yürüdü
22:12 İstanbul Valiliği, Galata Kulesi önünde kendini yakan kişiyle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı
21:51 Bugün Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 975 yeni vaka tespit edildi
21:49 Galata Kulesi önünde kendini yakan genç, olaydan önce vatandaşlar arasında böyle gezmiş
21:43 Cem Yılmaz'dan şarkılı "Bebek sahili" göndermesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 00:11:40. #1.11#
SON DAKİKA: Norveç'te yurt dışından gelen bir erkekte maymun çiçeği virüsün tespit edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement