Ordu Şehir Hastanesinde hasta kabulü başladı: İlk hastalar protokol üyeleri - Son Dakika
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Ordu Şehir Hastanesinde hasta kabulü başladı: İlk hastalar protokol üyeleri

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Ordu Şehir Hastanesinde hasta kabulü başladı: İlk hastalar protokol üyeleri
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Ordu’da tamamlanan bin 200 yataklı Şehir Hastanesinde hasta kabulüne başlanırken, ilk muayene protokol üyelerine yapıldı.

Ordu'da tamamlanan bin 200 yataklı Şehir Hastanesinde hasta kabulüne başlanırken, ilk muayene protokol üyelerine yapıldı.

Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesi içerisinde yapımı tamamlanan Ordu Şehir Hastanesi, bin 200 yatak kapasitesiyle Ordu ve çevre illere sağlık hizmeti sunacak önemli bir sağlık yatırımı olarak hizmete girdi. 40 ameliyathane, 281 yoğun bakım yatağı ve 386 poliklinik bulunan sağlık kompleksinde ayrıca tüp bebek merkezi, helikopter pisti ve kreş yer alırken, vatandaşların kullanımına sunulacak kapalı otopark ise 2 binden fazla araç kapasitesine sahip olacak.

Hastane inşaatındaki çalışma sürecini yakından takip eden ve kurumlar arası işbirliği süreçlerinin zamanında tamamlanması için koordinasyonu sağlayan Ordu Valisi Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve protokol üyeleri, bugün itibarıyla hasta kabulüne başlayan hastaneyi ziyaret ederek incelemelerde bulundu. İlk muayeneyi ise Vali Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş oldu.

"İmrenilecek güzellikte"

İncelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Muammer Erol, 19 Eylül'ün Ordu açısından önemli bir tarih olduğunu belirterek, aynı gün şehir hastanesinde olarak hasta kabulüne başlanmasının da ayrı bir anlam taşıdığını söyledi. Hastanenin altyapı hizmetlerinin tamamlandığını ifade eden Erol, "19 Eylül Ordu için önemli bir gün, Atatürk'ün şehre ayak bastığı gün ve ne mutlu ki biz 2026 yılında şehrimizin özlemle beklediği, hakikaten altyapı hizmetlerinin tamamlandığını da işaret eden imrenilecek güzellikte, insanların her şeyi yaşayarak göreceği bir hastanenin hizmete başlamasına tanıklık ediyoruz. Açılışını inşallah Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile yapacağız" dedi.

"İlk hasta kaydı Vali Erol"

Bu süreçte hastanedeki hizmetlerin aksamadan sürdürülmesinin önemine dikkat çeken Erol, "Buradaki bütün sistemin hiçbir aksaksız şekilde işlemesini temin etmek gibi bir sorumluluk var bu süreçte. Arkadaşlarımız bu güne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de buradaki hizmetin hiçbir noktada aksamaması ve en iyi şekilde imrenilecek bir hizmet olarak sunulması adına ellerinden gelen gayreti gösterdiler, bundan sonra da böyle olacağına inanıyorum. Biz de bugün hizmetin başlangıcını perçinleme adına 'böyle bir fırsatı kaçırmayalım, ilk hasta biz olalım' dedik. Böyle bir hastaneyi görünce hastalık hastası olunca kayda girdim. Herkese hayırlı olsun, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Fındık bahçesinden tam teşekküllü hastaneye"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler de hastanenin bulunduğu alanın daha önce fındık bahçesi olduğunu belirterek, ortaya çıkan sağlık kompleksinin devletin imkanlarını gösterdiğini söyledi. Başkan Güler, "Burası daha evvel bir fındık bahçesiydi, oradan tam teşekküllü bir hastaneye geçiş aynı zamanda devletimizin kudretini, yeteneğini ve gücünü gösteriyor. Hastanemizin, üniversitemizin bünyesinde olması ne kadar isabetli bir karar verdiğimizi gösteriyor. Hastanemiz yalnızca bir sağlık tesisi değil, aynı zamanda bilim merkezi, harikulade bir eseri kazandık ve 19 Eylül gibi anlamlı bir günde, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ordu'ya teşrif ettiği bu günde inşallah hastanemiz de daha güzel günler için geleceğimizi hazırlayacak" diye konuştu.

"Bilimsel ve akademik çalışmalara öncülük edecek"

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş ise şehir hastanesinde hasta kabulüne başlanmasının kendileri için büyük bir mutluluk, gurur ve onur olduğunu belirerek, "Şehir hastanemizde hasta kabulüne başlamamız bizler için büyük bir mutluluk, gurur ve onur. Şehir hastanemiz inşallah üniversitemize entegre güzel sağlık hizmetleri vermenin yanında sağlık alanında bilimsel ve akademik çalışmalara da öncülük edecek" ifadelerini kullandı.

Programda İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Çelenk tarafından da sunum gerçekleştirildi. Çelenk, hastanenin 1200 yatak kapasitesinin yanı sıra 40 ameliyathane, 13 doğum salonu, 2 suda doğum ünitesi ve 55 kemoterapi ünitesi başta olmak üzere hastanede yer alan birimler hakkında bilgi verdi.

Öte yandan, Ordu Şehir Hastanesinin resmi açılışının ise ilerleyen süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Kaynak: İHA
SağlıkOrduSon Dakika

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