Prof. Dr. Umut Barbaros, kanser tedavisinde bir ilke imza attı

Prof. Dr. Umut Barbaros HIPEC (sıcak kemoterapi) işleminin aslında uygulanan tekniğin kısa adı olduğunu esas işlemin tıp dünyasında "Sitoredüktif cerrahi" olarak bilinen karın içine yayılmış tümörün tamamı yada tamamına yakın bölümünün temizlenmesi tedavisine artı olarak sıcak kemoterapi olduğunu belirtti.

Tedaviye uygun olan hasta grubu genellikle yumurtalık kanseri, kalın bağırsak kanseri, karın zarı kanseri, mide kanseri, pankreas kanseri ve yumuşak doku kanseri olan "Sarkom" hastalarının karın içine tümörün yayılmış olduğu gruplar olduğunu belirten Prof. Dr. Umut Barbaros, tedavi sürecindeki temel felsefesinin "Tümörün radyolojik olarak incelendiği zaman karın dışında ki bölgelere (akciğer, kemik, beyin) yayılmadığını radyolojik görüntüleme yöntemleri ile gözlemledikten sonrasında karın içine girip tüm tümör dokularını temizleyip arkasından da aynı ameliyatta karın içi diyaliz sistemine benzer özel bir makine ile 42 derece serumun içinde kemoterapi ilaçlarını karın içinde 60-90 dakika arasında dolaştırılmasının sağlanmasıyla beraber temizlenmiş karını, hücre düzeyindeki tümörlerden kurtarmaktır." dedi.

Prof. Dr. Umut Barbaros, belirttiği hasta grubunun ameliyatında başarılı olup hasta sağ kalımını uzatabilmesi için, "Karın içi kanser yayılımını duyar duymaz hastanın deneyimli onkolojik cerrahi ekibi ile temas etmesi uygundur." dedi.

Devamında ise yapılan işlem sonrasında, "Hastaların standart sistemik damardan kemoterapi alması durumunda buna bir engel yoktur." ifadesine yer verdi. Tedavinin temelindeki felsefenin karın içine yayılmış tümörlerde damardan yüksek doz standart kemoterapiyle ulaşılamayan başarının karın içine sıcak serum ile verilen kemoterapi ile ulaştırılması olduğunu hatırlattı.