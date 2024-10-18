Sağlık Çalışanlarına Kreş Müjdesi - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Sağlık Çalışanlarına Kreş Müjdesi

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde açılan anaokulu, sağlık çalışanlarına büyük rahatlık sağladı.

18.10.2024 20:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık çalışanlarının yüzünü güldüren proje: Hastane yerleşkesinde anaokulu açıldı

Van'daki sağlık çalışanlarının aklı çocuklarında kalmıyor

VAN - Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi yerleşkesinde açılan "Sağlık Çalışanları Anaokulu" sağlık çalışanlarını büyük bir rahatlığa kavuşturdu.

Van Valiliği tarafından hayata geçirilen kreş projesi kapsamında, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi yerleşkesinde geçtiğimiz yıllarda yapımına başlanan Sağlık Çalışanları Anaokulu, bu yıl itibarıyla sağlık çalışanlarının çocuklarına eğitim vermeye başladı. Anaokulu, çalışan ebeveynlerin kreş ihtiyacını karşılayarak onların işlerine odaklanmalarına yardımcı oluyor.

Toplamda 4 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulan ve 8 sınıftan oluşan bu modern anaokulu, 3-6 yaş arası öğrencilere hizmet veriyor. 8 uzman eğitmen tarafından verilen eğitimle şu anda 167 öğrenci eğitim alıyor. Ayrıca anaokulunda çocuklar için oyun alanları, geniş bir yemekhane ve konferans salonu da bulunuyor.

Konuya ilişkin konuşan Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, hizmet vermeye başlayan anaokulunun Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olduğunu belirtti. Okulun kendileri için önem arz ettiğini ifade eden Başhekim Sarıkaya, "İlimizde uzun süre hizmet eden sağlık çalışanlarının sosyal imkanlarını artırma amacıyla bir okul projesini Van Valisine arz etmiştik. Gelinen noktada söz konusu projemiz hayata geçti. Şu anda eğitim öğretim faaliyeti devam ediyor. Bugün de öğrencilerimizi ziyaret ettik ve çalışanlarımızın mutluluğuna şahit olduk. Çalışanlarımız hastanenin bahçesinde bulunan okula çocuklarını bırakıp, akşam mesaileri bittikten sonra çocuklarını alıp eve mutlu gitme imkanı elde ediyor. Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

"Aklımız artık evde kalmıyor"

Çocuğunu sabah kreşe bırakıp akşam alan sağlık çalışanı Meryem Belin ise "Çocuğumuza daha önce babaannesi bakıyordu. Gün boyu zamanımız sosyal medyayla geçiyordu ama burada deneyimli öğretmenler sayesinde el becerileri gelişiyor ve daha özgüvenli olmaya başladı. Bu durumdan çok memnunum. Kafam daha rahat çalışıyorum" diye konuştu.

4 yaşındaki çocuğunu anaokuluna bırakan bir diğer sağlık çalışanı İlyas Yaşar da, aklının çocuğunda kalmadığını ve hastanede de daha iyi hizmet verdiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: İHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yerel Haberler, Hastane, Eğitim, Sağlık, Van, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sağlık Çalışanlarına Kreş Müjdesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:24 Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı
00:07 Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor Bebek katilleri ’Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek’ demiş Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor! Bebek katilleri 'Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek' demiş
23:02 İstanbul’da kritik görüşme: Bakan Fidan, Hamas üyeleriyle görüştü İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan, Hamas üyeleriyle görüştü
21:48 Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu
20:37 Böyle yüzsüzlük görülmedi Bebek katillerinin ifadeleri pes dedirtti Böyle yüzsüzlük görülmedi! Bebek katillerinin ifadeleri pes dedirtti
11:22 Hikmet Karaman’ın yeni takımı herkesi şaşırttı Hikmet Karaman'ın yeni takımı herkesi şaşırttı
11:07 Oktay Kaynarca’dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı Oktay Kaynarca'dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı
11:06 Güncellenen hileli gıda listesi yayımlandı Güncellenen hileli gıda listesi yayımlandı!
11:01 Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş
10:51 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum
10:32 Hindistan’da yılan tarafından ısırılan adam, yılanı boynuna sarıp hastaneye gitti Hindistan'da yılan tarafından ısırılan adam, yılanı boynuna sarıp hastaneye gitti
10:23 Gıda denetimleri okulları da kapsayacak Gıda denetimleri okulları da kapsayacak
10:18 Aksaray’da 7 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı görüntüsü ortaya çıktı Aksaray'da 7 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı görüntüsü ortaya çıktı
10:10 İçişleri Bakanlığı, terörist kategorisinde ödül tarifesini değiştirdi İçişleri Bakanlığı, terörist kategorisinde ödül tarifesini değiştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2024 06:40:34. #1.12#
SON DAKİKA: Sağlık Çalışanlarına Kreş Müjdesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.