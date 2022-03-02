Şırnak Devlet Hastanesinde 1 yılda 546 bin hasta tedavi, 10 bin 449 kişi ise ameliyat edildi - Son Dakika
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Şırnak Devlet Hastanesinde 1 yılda 546 bin hasta tedavi, 10 bin 449 kişi ise ameliyat edildi

02.03.2022 09:10

Şırnak Devlet Hastanesinde 1 yılda 546 bin hasta tedavi, 10 bin 449 kişi ise ameliyat edildiŞIRNAK Şırnak Devlet Hastanesinde görev yapan Üroloji Uzmanı Op. Dr. Engin Denizhan Demirkıran, kentte görev yaptığı 1 yıllık süre içinde, 500'e yakın ameliyat gerçekleştirdi.

Şırnak Devlet Hastanesinde 1 yılda 546 bin hasta tedavi, 10 bin 449 kişi ise ameliyat edildi

ŞIRNAK Şırnak Devlet Hastanesinde görev yapan Üroloji Uzmanı Op. Dr. Engin Denizhan Demirkıran, kentte görev yaptığı 1 yıllık süre içinde, 500'e yakın ameliyat gerçekleştirdi.

Şırnak Devlet Hastanesinde, 62 uzman doktor, 30 pratisyen hekim ve 297 hemşirenin hizmet verdiği bir yılda 546 bin hasta tedavi edilirken, 10 bin 449 kişi ise ameliyat edildi.

Yaklaşık 1 yıldır Şırnak halkına, Şırnak Devlet Hastanesinde görev yaptığını belirten Op. Dr. Demirkıran, "Bu süre zarfında 10 bin poliklinik hastasına hizmet verdik. Bu 10 bin hastanın içerisinde 500'üncü ameliyatımızı yaptık. Bir yıllık süreçte 500'üncü ameliyatı Üroloji bölümünde yapmış olduk. Burada yapmış olduğumuz işlemler içerisinde Prostat biyopsisi işlemlerini başlattık. Prostat kanseri tanılarını koymaya başladık. Çocuk hastalarda taş ameliyatları laparoskopik cerrahilerine başladık" dedi.

Yaptıkları 500 ameliyatın 135 tanesi A grubu diye adlandırılan üst seviye cerrahiler olduğunu aktaran Dr. Demirkıran, "Bu cerrahiler daha çok Eğitim Araştırma Hastaneleri gibi merkezlerde yapılabiliyorken, burada Şırnak halkının üst seviye hastanelere ulaşmasına gerek kalmadan Şırnak'ta 2. Basamak sağlık kuruluşumuzda vermeyi başardık. Hastanede ileri teknoloji malzemelerle operasyonlar gerçekleştiriliyor. Halkımızın şehir dışına gitmelerine gerek kalmadan bu hizmetleri burada almalarını sağladık" şeklinde konuştu.

Şırnak Devlet Hastanesinde 1 yılda 546 bin hasta tedavi, 10 bin 449 kişi ise ameliyat edildi
Şırnak Devlet Hastanesinde 1 yılda 546 bin hasta tedavi, 10 bin 449 kişi ise ameliyat edildi
Şırnak Devlet Hastanesinde 1 yılda 546 bin hasta tedavi, 10 bin 449 kişi ise ameliyat edildi

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Prostat, Şırnak, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Şırnak Devlet Hastanesinde 1 yılda 546 bin hasta tedavi, 10 bin 449 kişi ise ameliyat edildi - Son Dakika


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