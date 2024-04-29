Sivas Valiliği, KKKA hastalığına yol açan kenelere karşı uyarıda bulundu - Son Dakika
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Sağlık

Sivas Valiliği, KKKA hastalığına yol açan kenelere karşı uyarıda bulundu

Sivas Valiliği, KKKA hastalığına yol açan kenelere karşı uyarıda bulundu

Sivas Valiliği, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yol açan kenelere karşı vatandaşları uyardı. Kenenin hafife alınmaması gerektiği vurgulanan açıklamada, tarla, bahçe ve ahır gibi riskli yerlere giderken önlemlerin alınması gerektiği belirtildi. Kenelere karşı tedbirin elden bırakılmaması ve vücuda tutunan kenelerin hemen sağlık kuruluşuna bildirilmesi gerektiği ifade edildi.

29.04.2024 16:32
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Sivas Valiliği, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yol açan kenelere karşı vatandaşları uyardı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, KKKA hastalığına yol açan kenelere dikkat edilmesinin, olası hastalık ve ölümlerin önüne geçeceği belirtildi.

Kenenin hafife alınmaması gerektiği aktarılan açıklamada, tarla, bahçe ve ahır gibi kene yönünden riskli yerlere giderken vücudu örten giysiler giyilmesi ve paçaların çorapların içerisine konulması gibi önlemlere dikkat edilmesi istendi.

Kenelere karşı tedbirin elden bırakılmaması uyarısında bulunulan açıklamada, "Kene vücudumuza tutunmuşsa hemen en yakın sağlık kuruluşuna gidin." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Sivas Valiliği, KKKA hastalığına yol açan kenelere karşı uyarıda bulundu - Son Dakika

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