Sivas'ta soluk borusu çöktüğü için nefes almakta güçlük çeken köpeğin soluk borusuna ameliyatla stent takıldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fadime Bozdiken, 3,5 yaşındaki "Behlül" isimli pomeranian cinsi köpeğini solunum sıkıntısı yaşaması üzerine üniversitenin Veteriner Fakültesi'ne götürdü.

Yapılan muayene ve tetkiklerde, soluk borusunun çökmesine bağlı olarak solunum yolunda ciddi daralma meydana geldiği belirlenen köpeğin ameliyat edilmesine karar verildi.

Gerçekleştirilen operasyonda köpeğin soluk borusuna trakeal stent yerleştirilerek hava yolu yeniden genişletildi.

Uygulamayla köpeğin solunumunu daha rahat gerçekleştirebilmesi sağlanırken, operasyonun ardından köpek yoğun bakımda gözetim altına alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Veteriner Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlker Şen, köpeğin uzun süredir solunum güçlüğü yaşadığını belirtti.

Köpeğin soluk borusunun çökmesi ve buna bağlı gelişen daralma nedeniyle nefes almakta güçlük çektiğini kaydeden Şen, "Gerekli muayene ve tetkikleri gerçekleştirdikten sonra hastamızın soluk borusuna trakeal stent yerleştirdik. Böylece solunum yolunu yeniden genişleterek hastamızın rahat nefes almasını sağladık. Operasyon sonrasında hastamızın anesteziden sorunsuz şekilde uyanmasını sağladık. Şu anda yoğun bakımda müşahede altında ve taburcu edilmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Şen, uyguladıkları yöntemin Sivas'ta ilk olduğunu belirtti.

Köpeğin sahibi Bozdiken de uzun süredir devam eden nefes alma probleminin ardından köpeğinin sağlığına kavuşmasında emeği geçen Şen ve ekibine teşekkür etti.