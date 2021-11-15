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Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nde 38 bini yabancı, 600 bini aşkın vatandaşa hizmet verildi - Son Dakika

Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nde 38 bini yabancı, 600 bini aşkın vatandaşa hizmet verildi

15.11.2021 10:02

Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nde 38 bini yabancı, 600 bini aşkın vatandaşa hizmet verildi Başhekim Adaş: "Pandemi sürecinde adını bile duymadığım ülkelerden gelen yabancılara hizmet verdik" Acil Durum Hastanesine 170 ülkeden 38 bin yabancı başvurdu Prof. Dr.

Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nde 38 bini yabancı, 600 bini aşkın vatandaşa hizmet verildi

Başhekim Adaş: "Pandemi sürecinde adını bile duymadığım ülkelerden gelen yabancılara hizmet verdik"

Acil Durum Hastanesine 170 ülkeden 38 bin yabancı başvurdu

Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş:

"Hastanemize pandeminin başladığından beri 610 bin başvuru yapıldı"

"Adını duymadığım ülkelerden gelen yabancılara hizmet verdik"

İSTANBUL - Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin bağlı olduğu Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş salgında son duruma ilişkin, "Bahsedildiği gibi yoğun bakımlar çok dolu, çok sıkışık, hasta yer bulamıyor söylemi yanlış. Hastanemize pandeminin başından beri toplam başvurular 610 bin civarında. Yaklaşık 38 bin yabancı ülkelerden gelen vatandaş var, 170 kadar farklı ülke karşımıza çıkıyor, hiç adını duymadığım ülkeler var" dedi.

Pandemi süreci tüm ülkelerin sağlık sitemini yeniden gözden geçirmesine neden olurken Türkiye bu süreçte birçok hastaneyi vatandaşların hizmetine açtı. Bu kapsamda salgın sürecinde 45 günde inşa edilerek geçtiğimiz yıl 31 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açılan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi de önemli görevler üstlendi.

170 ülkeden 38 bin yabancı vatandaş tedavi aldı

Dünya ülkelerinin zaman zaman sağlık hizmetlerinde sıkıntı yaşadığı görüntüler gündeme gelirken kısa sürede inşa edilerek sisteme kazandırılan hastane, açılışından bugüne 600 bini aşkın kişiye hizmet verdi. Hastaneye 170 ülkeden yaklaşık 38 bin yabancı vatandaşın da talebine yanıt verdi. Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin bağlı olduğu Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş da hastane ilişkin bilgi verirken salgın sürecini değerlendirdi.

"610 bin civarında vatandaşa hizmet verildi, 38 bini yabancı"

Salgın sürecinde hastanede yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin bağlı olduğu Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş, "Şu anda 4. dalganın devam ettiğini görüyoruz. Biz verilere baktığımız zaman toplam gelen bütün başvurular Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanemize 610 bin civarında. Bunun içinde yatan, PCR, pasaport için gelen, ayaktan poliklinik için gelen, yabancı hastalar dahil toplamı 610 bin. Bunun 490 bini ayaktan polikliniklere başvuran hasta sayısı, 19 binden fazla hasta yatırılarak tedavi gördü bunların yaklaşık 2 bin 300 tanesi de yoğun bakımda tedavi görmüş. Yaklaşık 38 bin tane yabancı ülkelerden gelen vatandaş var, ülkelerini irdelediğimizde yaklaşık 170 kadar farklı ülke karşımıza çıkıyor. Bende tabi ilk irdelediğimde çok şaşırmıştım. Hiç adını duymadığım ülkeler var" ifadelerini kullandı.

"Toplam her iki hastanede yaptığımız aşı 238 bin civarında"

Aşılanma sayısının son dönemlerde düştüğünü söyleyen Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş, "Bizim bir Murat Dilmener yerleşkemiz var bir de Bakırköy Sadi Konuk yerleşkemiz var. Toplam her iki hastanede bizim yaptığımız aşı 238 bin civarında. İlk başta aşıyı hızlı olarak yaptığımız zaman 4 haneli rakamlarda yapıyorduk. Bu ne demek 2 bin 500-800 civarı aşı yaparken bugün bu aşılama 3 rakamlıya düştü. 3 rakamlı da 160-170 seviyesinden 240 seviyesine gidiyor geliyor. Bazı kesimlerde maalesef bir direncimiz var. Bu bir erişkin kesim bir de genç, çocuk kesim. Maalesef ilk baştaki haberler de bu genç ve çocuk kesiminin aşı karşıtlığını etkiledi. Çocuklarda hiçbir şey görülmüyor, ölüm olmuyor şu, bu olmuyor diye haberler yapılıyor. Bazıları gerçeği yansıtıyor bu haberlerin ama insanlar çocuklara bir şey olmuyor kanısına kapılıyor. Bu da yanlış, biz çocukların da özellikle mutasyona uğradıktan sonra şu an birçok genç nüfusu etkilediğini, istenmeyen olayların görüldüğünü çok yakından görüyoruz" şeklinde konuştu

"Yoğun bakımlar çok sıkışık, hasta yer bulamıyor söylemi yanlış"

Toplumsal etkileşimin artmasının vaka sayısını etkilediğini ancak önlemlere uyumun yeni vaka oluşmaması için çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Adaş, "Okulların açılması ve kişinin yakalandığı zaman bazı yerleri dolaşması eve gidip onu taşıması, çevremizde şunu çok görüyorum; çocuğumuz enfekte oldu ve geldi herkese bulaştırdı. Bu sayıların artmasını etkiliyor ama kişiler basit kurallara dikkat edip aşılamaya hakikaten dikkat ediyorlarsa ben her zaman şunu söylüyorum; aşı insanlık tarihinde en çok hayat kurtaran buluştur. Lütfen bu basit, hayat kurtaran buluşu herkes uygulasın, uysun. Üzerinden uzun bir zaman geçtiğinde ne olacak, bizim kendi savaşçı hücrelerimiz de gevşeyecek, eskisi gibi çok hazırlıklı olmayacak o nedenle 3. aşının mantığı bu. Yoğun bakımlar dolu cümlesini biz Covid'den önce de duyuyorduk. Artık ömür de uzadığı için kanserler, kalp hastalıkları artıyor. Bunların ameliyatlarını da zaten yoğun bakımla birlikte yapıyoruz. O zamanda yoğun bakımlarımız doluydu. Bizim zaten Sadi Konuk olarak yoğun bakımımız çok az boş kalır. Çapa ve Cerrahpaşa'nın da öyledir. Oralarda da bulundum, Covid olunca bu yoğunluk daha da arttı. Ama biz Covid'in 1. ve 2. pikleriyle kıyaslayalım. Özellikle ikinci pikte 180 yoğun bakım yatağımız açıktı o bile yetmiyordu şu an 55-60 civarında yoğun bakım yatağımız açık ve dolu. Eğer ekstra bir talep gelirse diğerlerini de biz peyderper açıyoruz. Ama şu an kontrollü gidiyoruz biz de böyle başa çıkamayacağımız, talebi çok karşılamayacağımız bir yoğunluk yok. Dolayısıyla öyle bahsedildiği gibi yoğun bakımlar çok dolu, çok sıkışık, hasta yer bulamıyor söylemi yanlış" dedi.

Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nde 38 bini yabancı, 600 bini aşkın vatandaşa hizmet verildi
Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nde 38 bini yabancı, 600 bini aşkın vatandaşa hizmet verildi
Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nde 38 bini yabancı, 600 bini aşkın vatandaşa hizmet verildi
Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nde 38 bini yabancı, 600 bini aşkın vatandaşa hizmet verildi
Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nde 38 bini yabancı, 600 bini aşkın vatandaşa hizmet verildi
Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nde 38 bini yabancı, 600 bini aşkın vatandaşa hizmet verildi
Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nde 38 bini yabancı, 600 bini aşkın vatandaşa hizmet verildi
Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nde 38 bini yabancı, 600 bini aşkın vatandaşa hizmet verildi
Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nde 38 bini yabancı, 600 bini aşkın vatandaşa hizmet verildi
Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nde 38 bini yabancı, 600 bini aşkın vatandaşa hizmet verildi
Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nde 38 bini yabancı, 600 bini aşkın vatandaşa hizmet verildi
Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nde 38 bini yabancı, 600 bini aşkın vatandaşa hizmet verildi

Togo Cumhuriyeti, COVIRAN Bereket, Pandemi, 112, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nde 38 bini yabancı, 600 bini aşkın vatandaşa hizmet verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nde 38 bini yabancı, 600 bini aşkın vatandaşa hizmet verildi - Son Dakika
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