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Son Dakika! Türkiye'de 19 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 16 bin 910 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Son Dakika! Türkiye'de 19 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 16 bin 910 yeni vaka tespit edildi

19.12.2021 19:31

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları 26 Temmuz'dan beri ilk kez 16 bin seviyelerine düştü. 19 Aralık'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre, 16 bin 910 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 191'den 171'e düştü. İyileşen hasta sayısı 22 bin 858 olurken toplam 349 bin 193 PCR testi yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 19 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 16 bin 910 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 171 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 22 bin 858 hasta taburcu olurken bugün 349 bin 193 test yapıldı.

Son Dakika: Türkiye'de 19 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 16 bin 910 yeni vaka tespit edildi

"SALGININ SONUÇLARININ TABLODAKİ VERİLERLE ÖLÇÜLEMEYECEĞİ DÖNEMDEYİZ"

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Salgının sonuçlarının günlük tablodaki verilerle ölçülemeyeceği bir dönemdeyiz. Hayatın tamamını etkileyen Covid-19'un sağlık dışı etkileri zaten öngörülüyordu. Toplumca bize düşen, bu kritik mücadelenin hayatı savunmak anlamına geldiğini bilip, salgın şartlarını hızla aşmaktır." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 19 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 16 bin 910 yeni vaka tespit edildi

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 82,43 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 91,28 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 82,43 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 124 milyon 58 bin 691'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 51 MİLYON 161 BİN 679 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 56 milyon 660 bin 272 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 51 milyon 161 bin 679 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 14 milyon 248 bin 291 kişiye aşı yapıldı.

VAKA SAYILARI AYLAR SONRA İLK KEZ 16 BİNLERE DÜŞTÜ

Ülkemizdeki vaka sayıları son olarak 26 Temmuz'da 16bin 809 olarak açıklanmıştı. Bugünkü açıklanan vakalarla aylar sonra ilk kez bu seviyelere düştü.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 17 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 191 kişi hayatını kaybederken 17 bin 644 de yeni vaka tespit edilmişti.

Son Dakika! Türkiye'de 19 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 16 bin 910 yeni vaka tespit edildi

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Son Dakika Sağlık Son Dakika! Türkiye'de 19 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 16 bin 910 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika


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