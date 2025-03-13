Tek Böbrekle Doğdu, Annesinin Nakliyle Hayata Döndü - Son Dakika
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Sağlık

Tek Böbrekle Doğdu, Annesinin Nakliyle Hayata Döndü

13 yaşındaki Faik Şeyho, annesinden böbrek nakli ile sağlığına kavuşarak okul hayatına döndü.

13.03.2025 11:16
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Tek böbrekle dünyaya gelen 13 yaşındaki Faik Şeyho, İstanbul'da annesinden yapılan nakille yeniden hayata tutundu.

İstanbul'da yaşayan Suriyeli aile, çocukları Faik Şeyho'nun sürekli rahatsızlanması üzerine hastaneye başvurdu. Yapılan kontrollerde 10 yaşındaki çocuğun tek böbrekle dünyaya geldiği anlaşıldı.

Yaklaşık 3 yıl boyunca tedavi edilen Şeyho'nun rahatsızlığının daha da ilerlemesi üzerine diyaliz ya da böbrek nakli kararı alındı. Oğlunun durumuna dayanamayıp böbreğini vermek isteyen anne Pervin Abdo'nun tetkikleri de çocuğuyla uyumlu çıktı.

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde yapılan ameliyatla annenin böbreği çocuğa nakledildi. Ameliyatın ardından iyileşme sürecine giren Şeyho, su içmeye, yemek yemeye ve kilo almaya başladı.

"10 yaşına kadar çocuğuma hiçbir şey olmadı"

"13 Mart Dünya Böbrek Günü" kapsamında AA muhabirine konuşan 33 yaşındaki anne Abdo, 10 yaşına gelene kadar çocuklarında ciddi sağlık problemi yaşamadıklarını söyledi.

Abdo, çocuğunun çok zayıfladığını, ağzında ve kulağında aşırı iltihaplanmalar oluştuğunu belirterek, "Yaşarken zorlanıyordu. 10 yaşına kadar çocuğuma hiçbir şey olmadı." dedi.

Sonrasında yapılan detaylı tetkiklerde oğlunun tek böbreği olduğunu öğrendiklerini aktaran Abdo, şöyle devam etti:

"Çocuğumun tedavisi 3 yıl sürdü. Doktorlar en son olarak 'Ya diyaliz ya nakil olması gerekiyor.' dediler. Diyalize girmesini istemedim. Ben annesiyim, çocuğumun bu halde olmasını istemedim. Nakil için kontrol yapıldı. Babasıyla beraber yaptırmıştık, o hasta olduğu için olmadı. Uyum olunca böbreğimi ben verdim. Ne olursa olsun vermek istedim çünkü annesiyim. Çocuğumun hayatı benden daha önemli. O sonuçta çocuk, ben hayat gördüm ama o görmedi. O yeni bir hayat görsün istedim. Çocuğumun gözündeki mutluluğu görünce ben de mutlu oluyorum. Çok şükür ben de iyiyim, çocuğum da şimdi iyi. Doktorlardan Allah razı olsun."

Oğlu Faik Şeyho ise annesine teşekkür ederek, "Yeni hayata başlamış gibiyim. Annemi çok seviyorum, benim için kendisini tehlikeye attı. Doktorları da çok seviyorum, onlardan Allah razı olsun." diye konuştu.

"Şeyho artık sağlıklı, okul hayatına dönebilecek hale geldi"

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Böbrek Nakli Merkezi Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Ali İhsan Dokucu da çocuğun 3 yıldır kronik böbrek yetmezliği yaşadığını söyledi.

Hastanın hastanenin nefroloji ekibi tarafından sürekli takip edildiğini anlatan Dokucu, "Ancak böbrek yetmezliği açısından ilk aşamada ne diyaliz gerekti ne de bir başka böbrek gerekti. Önce ilaçlarla hastalığın bir şekilde yavaşlatılması süreci yaşandı. Buradaki amacımız çocuğun kendi böbreğiyle olabilecek optimum zamanı kazanmak. Bu sebeple okuluna, işine, sosyal hayatına devam etsin istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Dokucu, Şeyho'nun kronik böbrek yetmezliği çok derinleşince nakile ihtiyaç duyduklarını dile getirerek, "Ya diyalize girecekti ya böbrek nakli olacaktı. Aile nakille ilgili tercihte bulundu. Genellikle çocuklar açısından anne, baba veya kardeşler uygun oluyor ama çocuk açısından kardeş kardeşe veremediği için çok sıklıkla anne veya babalardan biri, uygun olan böbreğini vermek durumunda." dedi.

Şeyho'nun 2 ay önce yapılan ameliyatının başarılı geçtiğini, ara ara kontrollerin sürdüğünü belirten Dokucu, şunları kaydetti:

"Çok şükür her şey yolunda gitti. Ameliyattan sonra 8 gün kadar hastanemizde kaldı. Annemiz kısa sürede taburcu oldu. İlk 3 ayı nakilden sonra birazcık daha hassas, özellikle ilaçların düzenlenmesi takibi açısından. O yönden sorunsuz seyretti. İlaç açısından da daha az sorunlu bir zaman dilimine girdik. Böbrek nakli olması sebebiyle bazı riskler başka çocuklara göre her zaman var ama Şeyho artık diyalizsiz, normal sınırlarda kreatinin değerlerinde, sağlıklı, sosyal hayatına ve okul hayatına dönebilecek hale geldi. Okula ara vermişti ama şu an için okul şartlarına adapte olabilecek durumda."

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Tek Böbrekle Doğdu, Annesinin Nakliyle Hayata Döndü - Son Dakika

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