Ücretsiz Kanser Taraması İçin SMS Daveti

03.03.2026 12:39
Ulusal Kanser Tarama Programı ile 2025'ten itibaren 950 bin kişi ücretsiz kanser taraması yaptı.

SAĞLIK Bakanlığı tarafından başlatılan Ulusal Kanser Tarama Programı kapsamında, vatandaşların ücretsiz kanser taramasından faydalanması için 2025 yılından itibaren kısa mesaj ile davetler gerçekleştirildi. Bu sayede yaklaşık 950 bin kişi kanser taraması yaptırdı.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 'Ulusal Kanser Tarama Programı' çerçevesinde geçen yıl hayata geçirilen uygulamayla, uygun yaş aralığındaki bireyler kısa mesajla ücretsiz kanser taramalarına davet edilmeye başlandı. Bu uygulama sayesinde kanser taramaları Türkiye genelinde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Şubat ayı boyunca günde yaklaşık 8 bin kişi meme kanseri taraması, yaklaşık 10 bin kişi serviks kanseri taraması, yaklaşık 20 bin kişi ise kolorektal kanser taraması (kalın bağırsak kanseri) yaptırdı. 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' hedefi doğrultusunda 2025 yılında başlatılan kısa mesaj gönderimi sayesinde, tarama faaliyetlerine katılım oranı, programın ilk uygulanmaya başlandığı tarihe kıyasla yaklaşık yüzde 80 oranında arttı. Bu yıl ocak ayının sonunda ikinci kez, uygun yaş grubundaki vatandaşların sisteme kayıtlı iletişim numaralarına 39 milyon hatırlatma mesajı gönderildi. Bireyleri ücretsiz kanser taramasına davet eden kısa mesajlar sayesinde yaklaşık 950 bin kişi kanser taraması yaptırmak için birinci basamak sağlık tesislerine gitti.

GÜNLÜK MAMOGRAFİ ÇEKİM ORTALAMASI YÜZDE 36 ARTTI

Taramalar, Aile Sağlığı Merkezleri, Sağlıklı Hayat Merkezleri, Toplum Sağlığı Merkezleri, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) ve mobil kanser tarama araçları aracılığıyla ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Kanser taramaları sonucu şüpheli bulunanlar ise ileri tetkik ve tedavi için ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerine yönlendiriliyor. Tarama faaliyetleri sayesinde 2025 yılı içerisinde yaklaşık 21 bin kişinin kanseri erken evrede teşhis edildi. 2026 yılı itibarıyla Türkiye genelindeki KETEM sayısı 466'ya, mobil kanser tarama araçlarının sayısı ise 55'e yükseldi. 53 yeni mamografi cihazı hizmete alındı, 35 cihazın da kurulumuna başlandı. SMS bilgilendirmeleri, aile hekimlerinin yönlendirmeleri, kanser tarama merkezi sayılarının artırılması ve kapasitelerinin güçlendirilmesi ile birlikte günlük mamografi çekim ortalaması yüzde 36 arttı.

Kaynak: DHA

