Ülkemizde 5 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 11 kişi vefat etti, bin 253 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Ülkemizde 5 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 11 kişi vefat etti, bin 253 yeni vaka tespit edildi

05.05.2022 20:34

Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre yükseldi. 5 Mayıs'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre bin 253 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 11 olarak belirlendi. Diğer taraftan iyileşen hasta sayısı bin 782 olurken toplam 101 bin 263 PCR testi yapıldı. Vaka sayıları, kritik sınır olan binin altına düştüğü zaman toplu ulaşım ve hastanelerdeki maske takma zorunluluğu ortadan kalkacak.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 5 Mayıs'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; bin 253 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 11 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan bin 782 hasta taburcu olurken bugün 101 bin 263 test yapıldı.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,45 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 93,15 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,45 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 147 milyon 520 bin 160 doza yükseldi.

Türkiye'de 5 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 11 kişi vefat etti, bin 253 yeni vaka tespit edildi

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 53 MİLYON 37 BİN 607 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 820 bin 690 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 53 milyon 37 bin 607 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 27 milyon 753 bin 872 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 7 kişi hayatını kaybederken bin 132 de yeni vaka tespit edilmişti.

YORUMLAR
500
Son 24 saatte korona virüsten 11 kişi hayatını kaybetti Son 24 saatte korona virüsten 11 kişi hayatını kaybetti Son 24 saatte korona virüsten 7 kişi hayatını kaybetti Son 24 saatte korona virüsten 7 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Vefat, Mayıs, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Ülkemizde 5 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 11 kişi vefat etti, bin 253 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika


Son Dakika
20:23 ABD'de gündem olan düğün! Gelin, damada tasma takıp dolaştırdı
19:41 Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya meydan okudu: Saat 11'de tek başıma ve silahsız geleceğim
19:39 Rus ordusunun Azovstal çelik fabrikasına girmesinden sonra Ukrayna, Harkiv ve İzyum yönlerinde saldırıya geçti!
18:53 19 yaşındaki Asiye'yi katleden katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Onu çok kıskanıyordum, kendimi kaybettim
18:52 Fren yapıp aniden duran otobüs şoförü Türk bayrağının yerden kaldırmış!
18:49 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan Süleyman Soylu'ya fotoğraflı cevap: Soros taktiklerini kimin uyguladığını biliyoruz
18:25 Yeşilçam'ın usta oyuncu Bahar Öztan tekrar kansere yakalandı!
18:19 Avukat Damla Koçak açıkladı! İşte milyonlarca özel sandık emeklisinin ikramiye bilmecesinin detayları
17:51 Ümit Özdağ'ın adını duyan Süleyman Soylu sinirden deliye döndü: Hayvandan aşağı biridir
17:49 Hrant Dink cinayetinde mahkeme kararını kesinleştirdi: 61 sanığa verilen cezalar onandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 20:39:11. #1.12#
SON DAKİKA: Ülkemizde 5 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 11 kişi vefat etti, bin 253 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement