Ülkemizde 5 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 11 kişi vefat etti, bin 253 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 5 Mayıs'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; bin 253 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 11 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan bin 782 hasta taburcu olurken bugün 101 bin 263 test yapıldı.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 93,15 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,45 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 147 milyon 520 bin 160 doza yükseldi.
Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 820 bin 690 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 53 milyon 37 bin 607 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 27 milyon 753 bin 872 kişiye aşı yapıldı.
Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 7 kişi hayatını kaybederken bin 132 de yeni vaka tespit edilmişti.
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