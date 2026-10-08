Uzman Dr. Şenol, çocuklarda üst solunum enfeksiyonunda antibiyotiğe gerek yok dedi - Son Dakika
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Uzman Dr. Şenol, çocuklarda üst solunum enfeksiyonunda antibiyotiğe gerek yok dedi

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Uzman Dr. Şenol, çocuklarda üst solunum enfeksiyonunda antibiyotiğe gerek yok dedi
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Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Çiğdem Şenol, sonbahar ve kış aylarında çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonlarının sık görüldüğünü belirtti. Şenol, bu enfeksiyonların çoğunlukla virüs kaynaklı olduğunu ve antibiyotik kullanımına gerek duyulmadığını söyledi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Çiğdem Şenol, çocuklarda sonbahar ve kış aylarında en sık görülen sağlık sorunlarının başında üst solunum yolu enfeksiyonları geldiğini belirterek, "Çoğunlukla virüs kaynaklı olan bu enfeksiyonlarda antibiyotik kullanılmasına gerek duyulmaz dedi.

Havaların soğuması ve okulların açılmasıyla birlikte çocuklar daha fazla kapalı ve kalabalık ortamda zaman geçirmeye başladı. Bu durum ise özellikle sonbahar aylarında enfeksiyonların daha kolay yayılmasına neden oluyor. Çocuklardaki bağışıklık sisteminin yetişkinlere göre daha hassas olması da hastalıklara yakalanma riskini artırıyor.

Medline Adana Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Çiğdem Şenol, sonbaharda çocuklarda sık görülen hastalıkları ve alınabilecek önlemleri anlattı.

Soğuk algınlığı

Çocuklarda sonbahar ve kış aylarında en sık görülen sağlık sorunlarının başında üst solunum yolu enfeksiyonları geldiğini söyleyen Dr. Şenol, "Burun akıntısı, tıkanıklık, hapşırma, öksürük, boğaz ağrısı ve halsizlik başlıca belirtiler arasındadır. Çoğunlukla virüs kaynaklı olan bu enfeksiyonlarda antibiyotik kullanılmasına gerek duyulmaz. Dinlenme, yeterli sıvı tüketimi ve el hijyeni önem taşır" diye konuştu.

Orta kulak iltihabı

Dr. Çiğdem Şenol, özellikle küçük çocuklarda, nezle ve grip gibi enfeksiyonların ardından orta kulak iltihabı gelişebildiğini söyleyerek, "Huzursuzluk, ağlama, uyku sorunları ve kulağı çekme hastalığın belirtileri arasında yer alır. Kulak ağrısı veya benzeri şikayetlerde çocuğun bir uzman hekim tarafından değerlendirilmesi gerekir" dedi.

Sonbahar alerjileri

Sonbaharda bazı alerjenlere bağlı olarak çocuklarda burun akıntısı, hapşırma, burun ve gözlerde kaşıntı gibi şikayetlerin artabildiğini de kaydeden Şenol, "Alerjik çocuklarda astım belirtileri de iyice belirginleşebilir. Şikayetlerin enfeksiyondan mı yoksa alerjiden mi kaynaklandığının belirlenmesi, doğru tedavi açısından önem taşır" şeklinde konuştu.

Sinüzit

Burun tıkanıklığı, koyu renkli burun akıntısı, baş ağrısı ve hafif ateşin sinüziti işaret ettiğini ifade eden Dr. Şenol, "Özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarının ardından gelişebilir. Tedavi, hastalığın nedenine göre planlanırken, yeterli sıvı tüketimi ve doktorun önerdiği burun tedavileri şikayetlerin azalmasına yardımcı olur" dedi.

Larenjit

Dr. Çiğdem Şenol, çocuklarda çoğunlukla viral enfeksiyonlarla birlikte görülen larenjit; ses kısıklığının boğazda rahatsızlık ve öksürükle kendini gösterebildiğini söyleyerek, "Küçük çocuklarda krup tablosuna neden olabileceği için daha dikkatli olunması gerekir. Bol sıvı tüketimi ve uygun ortam nemi iyileşmeye destek olurken, nefes almada güçlük yaşanması halinde zaman kaybetmeden tıbbi yardım alınması önem taşır" diye konuştu.

Dr. Çiğdem Şenol, çocukları hastalıklardan korumak için önerilerini şu şekilde sıraladı:

"Ellerini düzenli ve doğru şekilde yıkanmasını sağlayın. Öksürme ve hapşırma sırasında ağız ve burnun kapatılmasını öğretin. Kapalı ve kalabalık ortamları mümkün olduğunca havalandırın. Hasta kişilerle yakın teması sınırlandırın. Çocukları sigara dumanından uzak tutun. Dengeli beslenme, yeterli sıvı ve düzenli uykuya dikkat edin."

Kaynak: İHA
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