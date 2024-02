Sağlık

Uzmanı uyardı: "Mesleki zorbalık depresyon, şiddet, öfke kontrolü gibi durumları ortaya çıkarabiliyor"

"Mesleki zorbalık intihara neden olabilir"

SİVAS - Uzman Psikolog Duhan Töre, siber ve mesleki zorbalığa dair yaptığı açıklamada siber ve mesleki zorbalığın intihara sebebiyet verebileceğini belirtti.

Meslek gruplarının da siber zorbalığa maruz kalabildiğine değinen Sivas Medicana Hastanesi'nde görevli Uzman Psikolog Duhan Töre, özellikle mesleki eleştirilerin mesleki açıdan bilgi eksikliği durumunda ortaya çıkabileceğini ifade etti. İnsanların, kişinin ruh hali veya fiziksel özellikleri gibi kişisel unsurlara odaklanarak yaptığı eleştirilerin mesleki zorbalık oluşturabileceğini belirten Töre, bu tür durumların kişilerin mesleki performansını olumsuz etkileyebileceğini söyledi. Mesleki zorbalık konusunda örnekler veren Töre, bir psikoloğun ağlamasının profesyonellikle çelişkili algılanabileceğini ancak mesleki zorbalığın kişinin yeterli olmadığı izlenimini oluşturabileceğini belirtti. Benzer şekilde, diyetisyenlerin fiziksel görünümlerinin mesleki inandırıcılığı etkileyebileceğini ifade etti ve her meslek dalında deneyimin önemine vurgu yaptı. Özellikle eleştirel yaklaşımların depresyon, şiddet, öfke kontrolü kaybı ve hatta intihar gibi eylemlere neden olabileceğine vurgu yapan Töre, siber ve mesleki zorbalığın ciddi bir stres kaynağı olduğunu ve bu stresle birlikte içe kapanıklık, toplumdan uzaklaşma gibi süreçlerin görülebileceğini belirtti. Töre, ülkemizde gençler arasında sıkça yaşanan mesleki zorbalığın önlenmesi için empati ve anlayışın önemli olduğunu ifade etti.

Teknoloji aracılığıyla yapılıyor, kişiyi intihara sürükleyebiliyor

Siber ve mesleki zorbalığın intihara neden olabileceğini belirten Duhan Töre, "Siber zorbalık aslında teknoloji aracılığıyla yapılan bir durumdur. Kişiye fiziksel bir temasla yapılan zorbalık durumu değildir, sosyal medya üzerinden yapılan zorbalıktır. Zorbalık yapılan gönderinin altına yapılan yorumlardan uygulanabiliyor. Bu yorumlar kişinin karakteristik özelliklerine karşı olabiliyor, bu yorumlar daha eleştirel yaklaştığı için kişide depresyon, şiddet, öfke kontrolü ve intihar gibi eylemlere neden olabiliyor. Ciddi bir stresten bahsediyoruz, stresle birlikte çok yoğun şekilde içe kapanıklık ve yaptığı işten, toplumdan uzaklaşma hali gibi süreçler görüyoruz. Kişilerin kendi iç görülerine göre eleştiri yapması zorbalık haline geliyor. Kişi kendi düşüncesine göre eleştiride bulunuyor. Karşı tarafın hayat görüşü, nasıl hissettiğine bakmaksızın kendi tarafında kendi düşünceleriyle eleştiri yaptığı için normal gelebiliyor. Kişilerin aldığı eğitimle bağlantılı olarak icra ettiği bir mesleği var. Meslekleri kişilere ve insanlara yardımcı olmada kullanıyoruz. Fakat bazı alanlarda kişi bunu kendine uygulamadığı zaman siber veya mesleki zorbalığa maruz kalabiliyorlar. Mesleki açıdan bilgi eksikliği varsa eleştirilmesi normal bir durum, kişinin ruh hali, fiziksel özellikleri gibi mesleğiyle alakalı kendisinde bulunmasını bekledikleri veya yaptıkları eleştirel mesleki zorbalıktır. Kendi mesleğim açısından bir psikoloğun ağlarken dışarda görünmemesi veya gören kişilerin nasıl psikolog, psikolog ağlar mı gibi örnekler verebiliriz" dedi.

"Mesleki açıdan gelişim bizim ülkemizde aşırı eleştirilen bir taraf"

Siber zorbalığın teknoloji aracılığıyla gerçekleştiğini belirten Töre, "Mesleki zorbalık, tamamen mesleği karaktere büründürmek aslında bu alanda bir psikolog ağlayabilir, travma da geçirebilir. Profesyonellik açısından bunu mesleğine yansıtmaması gerekir, ancak böylesi durum yaşadığında mesleğe karşı kişinin yeterli değilmiş algısı uyandırmakta, bu durumda olumsuz eleştirilere sebebiyet vermektedir. Örnek olarak verecek olursak bir diyetisyenin fiziki açıdan iyi bir görüntüde olmasını bekliyoruz çünkü mesleğin inandırıcılığı ve görseli kendisiymiş gibi bir algı oluşuyor. Bu alanda kişinin sağlık problemleri olabilir, kişinin kilo verme istemi olmayabilir veya halinden memnun olabilir. Mesleklerde deneyim çok önemli bir noktada bulunuyor ancak bu durumda kişinin ne kadar yaptığıyla alaka değil kişinin kendisini ne kadar geliştirdiğiyle alakalıdır. Mesleki açıdan gelişim bizim ülkemizde aşırı eleştirilen bir taraf çünkü her konuda her şeyin bilinmesi bekleniyor. Kişi karşında ki insanın her noktadan geleceğini bilerek kendini geliştiriyor ancak eksiklikler olabiliyor. Mesleği yapan kişide görmeye geçtiğimiz de ciddi sorun olabilir ve ülkemizde ciddi eleştiriler yapılıyor. Mesleki zorbalık hakkında ülkemizde çok fazla araştırma bulunuyor genel olarak gençler arasında yaşanan siber zorbalıktan bahsediliyor. Siber zorbalığı kendimizi kişinin yerine koyarak, kişinin ne hissettiğini düşünerek veya o kişinin insan olduğunu ve duygularını olduğunu her alanda mükemmel olamayacağını bazı alanlarda eksik kalabileceğini düşünerek değerlendirmemiz gerekiyor" dedi.