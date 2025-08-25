Hız sınırını aşan Bakan Uraloğlu, jandarmadan ceza yedi - Son Dakika
Hız sınırını aşan Bakan Uraloğlu, jandarmadan ceza yedi

Hız sınırını aşan Bakan Uraloğlu, jandarmadan ceza yedi
25.08.2025 01:39
Hız sınırını aşan Bakan Uraloğlu, jandarmadan ceza yedi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Niğde Otoyolu'nda direksiyon başında hız sınırını aştığını ve jandarmadan ceza aldığını açıkladı. Tutanağı paylaşarak yaşadığı olayı anlatan Bakan Uraloğlu "Hız sınırlarına riayet etmek herkes için zorunlu bir durumdur. Bundan sonra çok daha dikkatli davranacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara- Niğde Otoyolu'nda otomobilin direksiyonuna geçtiği esnada hız sınırını aştığı için jandarma tarafından ceza yazıldığını açıkladı.

CEZA TUTANAĞINI PAYLAŞTI

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabı üzerinden Ankara - Niğde Otoyolu'nda otomobilin direksiyonuna geçtiği bir video paylaştı. Ardından bir paylaşım daha yapan Uraloğlu, direksiyona geçtiği sırada hız sınırını aştığını ve jandarma tarafından gerekli cezai işlemin uygulandığını açıklayarak, ceza tutanağını paylaştı.

"KENDİMİ İHBAR ETMİŞ OLDUM"

Bakan Uraloğlu yaptığı paylaşımda, "Ankara - Niğde Otoyolu'nun son durumunu görmek amacıyla direksiyona geçtim. Bu esnada farkında olmadan hız sınırını kısa bir süre de olsa aştım. İlgili video ile de kendimi ihbar etmiş oldum. Hız sınırlarına riayet etmek herkes için zorunlu bir durumdur. Otoyol jandarmamız tarafından gerekli cezai işlem de uygulanmıştır. Bundan sonra çok daha dikkatli davranacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım" ifadelerini kullandı.

Hız sınırını aşan Bakan Uraloğlu, jandarmadan ceza yedi
Hız sınırını aşan Bakan Uraloğlu, jandarmadan ceza yedi
Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hız sınırını aşan Bakan Uraloğlu, jandarmadan ceza yedi - Son Dakika

22:05
Balıkesir’de ardı ardına 4.8, 4.3 ve 4.2 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de ardı ardına 4.8, 4.3 ve 4.2 büyüklüğünde deprem
SON DAKİKA: Hız sınırını aşan Bakan Uraloğlu, jandarmadan ceza yedi - Son Dakika
