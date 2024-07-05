Uzmanı, yılan ve akrep sokmasında yapılması gerekenleri anlattı - Son Dakika
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Sağlık

Uzmanı, yılan ve akrep sokmasında yapılması gerekenleri anlattı

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Tunceli Devlet Hastanesi acil hekimi Dr. Celal Oktay Karataş, yılan ve akrep sokmasında yapılması ve yapılmaması gerekenler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Yılan ve akrep zehrinin etkilerinin türlerine, etkilenen bölgenin konumu ve kişinin metabolik yapısına göre değişiklik gösterdiğini belirten Dr. Karataş, panik yapmamayı, etkilenen bölgenin temizlenmesini ve bandaj uygulamasının doğru şekilde yapılmasını önerdi. Ayrıca, zehirlenen bölgenin emilmesi veya kesilmesinin sakıncalarına dikkat çekti ve 112 ile iletişime geçilerek en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurguladı.

05.07.2024 16:27
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Uzmanı, yılan ve akrep sokmasında yapılması gerekenleri anlattı

TUNCELİ - Tunceli Devlet Hastanesi acil hekimi Dr. Celal Oktay Karataş, yılan ve akrep sokmasında yapılması ve yapılmaması gerekenler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Tunceli Devlet Hastanesi'nde görevli acil hekimi Dr. Celal Oktay Karataş, özellikle yaz aylarında artan yılan ısırıkları ve akrep sokmalarında yapılması gerekenler hakkında açıklamalarda bulundu. Yılan ve akrep zehrinin etkilerinin türlerine, etkilenen bölgenin konumu ve kişinin metabolik yapısına göre değişiklik gösterdiğini belirten Dr. Karataş, "Yılan ısırığına ve akrep sokmasına maruz kaldığımızda öncelikli olarak panik yapmamalı, nabzımızı hızlandıracak aktivitelerden kaçınmalıyız. Bu yapacağımız aktiviteler nabzı hızlandıracağından dolayı zehrin etkisinin daha çabuk görülmesine neden olabilecektir. Yılan ısırığı ve akrep sokmasından etkilenen bölgenin kalp seviyesinin alt kısmında tutularak su ve sabunla yıkanması gerekir. Etkilenen bölgeyi 8-10 santim yüksekliğindeki bölgeden bandaj uygulaması yapmalıyız. Bu yaptığımız bandaj uygulaması dolaşımı tamamıyla kesmemeli. Yapılan yanlışlardan biri dolaşımı tamamıyla etkileyecek şekilde turnike uygulaması yapılmasıdır. Bu yapılan uygulama etkilenen bölgenin alt kısmındaki dokunun nekrozuna neden olmaktadır. Bu yüzden aşırı sıkacak şekilde olmayacak şekilde bandaj uygulaması yeterli olacaktır" dedi.

Zehirlenen bölgenin emilmesi veya kesilmesinin sakıncalarına vurgu yapan Dr. Celal Oktay Karataş, "Sıklıkla yapılan bir başka hataya değinecek olursak zehirlenen bölgenin emilerek o zehri çıkarma işlemi ve kesilerek o bölgeden zehri atma işlemi. Bu işlemlerden öncelikli olarak zehri emerek bir diğer kişinin çıkarmaya çalışması kişinin ağzında minimal da olsa bir yara varsa o kişinin de zehirlenmesine yol açacaktır. Diğer yanlış ise kesilen bölgenin temizlenmeye çalışılması, kesim bölgesinden sonra zehrin dolaşıma daha hızlı katacak ve kişinin zehirlenme sürecini hızlandıracaktır. Bu hataları yapmamayı öneriyoruz" diye konuştu.

Bandaj uygulamasının ardından yapılması gerekenler hakkında bilgi veren Dr. Karataş, "Son olarak bandaj uygulaması yapıldıktan sonra bölgede kalan 8-10 santimlik kısma buz uygulamasının yapılması dolaşımı biraz daha yavaşlatacaktır. Bu işlemleri yaptıktan sonra 112 ile irtibata geçip en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalısınız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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