 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Uzmanından akciğer kanserinde erken tanı uyarısı: '15 yıl sigara içmiş 50 yaş üstü hastalar tarama yapmalıdır' - Son Dakika
Üye Girişi

Uzmanından akciğer kanserinde erken tanı uyarısı: '15 yıl sigara içmiş 50 yaş üstü hastalar tarama yapmalıdır'

Akciğer kanserinde yaşam kayıplarının azaltılmasının en önemli basamaklarından biri olan erken tanı konusunda uzmanlar uyarıda bulundu. Marmara Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Anabilimdalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Onur Ermerak, 50 yaş üstü ve 15 yıl sigara içmiş hastaların tarama yapması gerektiğini belirtti. Akciğer kanseri dünya genelinde en sık ölüme neden olan kanser türüdür ve erken evrede yakalanması tedavi şansını artırır.

29.12.2023 - 10:48,  Güncelleme: 11:11
Abone Ol

Uzmanından akciğer kanserinde erken tanı uyarısı: "15 yıl sigara içmiş 50 yaş üstü hastalar tarama yapmalıdır"

İSTANBUL - Akciğer kanserinde yaşam kayıplarının azaltılmasının en önemli basamaklarından birinin erken tanı olduğunu söyleyen Marmara Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Anabilimdalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Onur Ermerak, "50 yaş üstünü geçmiş ve 15 yıl sigara tüketmiş hastaların hepsi tarama yapmalıdır" dedi.

Her yıl dünya genelinde yaklaşık 2 milyon kişi akciğer kanseri teşhisi alırken bu ölümcül hastalık nedeniyle yaklaşık 1.8 milyon kişi yaşamını yitiriyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün raporuna göre akciğer kanseri tüm dünyada kanser türleri arasında en sık ölüme neden olan kanser türü olarak belirtildi. Marmara Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Anabilimdalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Onur Ermerak, Akciğer kanserinin sinsi bir hastalık olduğunu, geç bulgu ve şikayet verdiğini belirtti.

Doç. Dr. Onur Ermerak, "Akciğer kanseri, dünyada kanser nedenli ölümlerde en sık rastlanan ölüm nedenidir. Akciğer kanserinde henüz tarama aşamasına gelemedik. Amacımız o aşamaya gelip erken evrede akciğer kanserini yakalayıp o hastalığı tedavi etmeye başlamaktır. Akciğer kanserinin sigarayla ilişkili olduğunu biliyoruz. Çevre kirliliği, çeşitli kimyasallar akciğer kanserine neden olmaktadır. Maalesef geç bulgu ve şikayet verdiği için hastalar genelde geç evrede yakalanıp tedaviden yarar göremeyecek durumda bize başvuruyorlar. Sadece yüzde 15 hastada sağ kalım görülmektedir. Biz onu çok daha yüksek rakamlara çıkartıp hastalarımıza güzel günler sunmak istiyoruz. Öksürük, istenmeyen kilo kaybı, kanlı balgam, halsizlik, yorgunluk ve iştah kaybı gibi etkilerle görülmektedir. Özellikle kilo kaybı ve geçmeyen öksürük bizim için çok önemli bir bulgudur. Bu hastaların bize başvurmaları gerekir. Burada altını çizmek istediğimiz nokta, tarama programlarıyla sağ kalımda da yüzde 40'lara kadar bir artış sağlamaktayız. Tarama programı, düşük doz tomografilerle hastaları tarayıp bu hastalık daha oluşma aşamasındayken en güzel tedaviyi verip hastaların akciğer kanseri ile baş başa kalmamasını sağlıyoruz. 50 yaş üstünü geçmiş ve 15 yıl sigara tüketmiş hastaların hepsi tarama yapmalıdır. Bizim ülkemizde de aktif sigara kullanımının yanında pasif içicilik de devam ediyor ve biz bu konuyu ciddiye almalıyız. Akciğer kanserine yakalanan hastaların yüzde 90'ı sigara içmekte. Bunların arasında da yüzde 50'si sigarayı bırakmış hastalar oluyor. Hastaların merkezlere başvurup taramasını yapıp hastalığı erken evrede yakaladıktan sonra en uygun tedavilerle sağlığına kavuşmasını amaçlamaktayız. Sigara içmemek çok önemli. Sigara içilen ortamda dahi bulunmamaları çok önemli. ve farkındalığı oluşturup en ufak bir şüphede gerekli tarama endikasyonlarıyla gidip taranmalarını öneriyoruz. Akciğer kanseri sinsi bir kanserdir, geç bulgu ve şikayet veriyor. Öncelikle sigara içmeyelim ve hastalığın taramasını mutlaka yaptıralım" dedi.

Uzmanından akciğer kanserinde erken tanı uyarısı: \'15 yıl sigara içmiş 50 yaş üstü hastalar tarama yapmalıdır\'
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Marmara Üniversitesi, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Uzmanından akciğer kanserinde erken tanı uyarısı: '15 yıl sigara içmiş 50 yaş üstü hastalar tarama yapmalıdır' - Son Dakika


10:51
Fatih Terim'e soğuk duş! Tribünlerden yükselen tezahüratları duyunca yüzü düştü Fatih Terim'e soğuk duş! Tribünlerden yükselen tezahüratları duyunca yüzü düştü
10:51
Tesla Cybertruck ilk kazasını yaptı! Birinde çizik yok siz bir de diğer aracı görün Tesla Cybertruck ilk kazasını yaptı! Birinde çizik yok siz bir de diğer aracı görün
10:38
İspanya Kraliçesi Letizia'nın eski eniştesiyle yasak aşkı ortaya çıktı İspanya Kraliçesi Letizia'nın eski eniştesiyle yasak aşkı ortaya çıktı
10:38
Adana Demirspor, Younes Belhanda ile yollarını ayırdı Adana Demirspor, Younes Belhanda ile yollarını ayırdı
10:35
Altın yükselişini sürdürüyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı Altın yükselişini sürdürüyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
10:33
Dolar 29,54'ten işlem görüyor Dolar 29,54'ten işlem görüyor
10:20
RTÜK, Kızıl Goncalar dizisini 'Toplumun değerlerine aykırı' gerekçesiyle ceza verdi RTÜK, Kızıl Goncalar dizisini 'Toplumun değerlerine aykırı' gerekçesiyle ceza verdi
10:16
Merkez Bankası 2024 yılı Para ve Kur Politikası Raporu yayımlandı Merkez Bankası 2024 yılı Para ve Kur Politikası Raporu yayımlandı

Son Dakika
10:51 Fatih Terim'e soğuk duş! Tribünlerden yükselen tezahüratları duyunca yüzü düştü
10:51 Tesla Cybertruck ilk kazasını yaptı! Birinde çizik yok siz bir de diğer aracı görün
10:38 İspanya Kraliyet Ailesi'nde yaşanan yasak aşk skandalıyla ilgili yeni tweet'ler gündeme oturdu
10:38 Adana Demirspor, Younes Belhanda ile yollarını ayırdı
10:35 Altın yükselişini sürdürüyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
10:33 Dolar 29,54'ten işlem görüyor
10:20 RTÜK, Kızıl Goncalar dizisini 'Toplumun değerlerine aykırı' gerekçesiyle ceza verdi
10:16 Merkez Bankası 2024 yılı Para ve Kur Politikası Raporu yayımlandı
10:01 Nuri Şahin, altyapısından yetiştiği Borussia Dortmund'a teknik direktör olarak dönüyor
09:44 Çalışan emekliler 5 bin liralık ikramiye ödemelerine bugün kavuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 11:25:48. #1.12#
SON DAKİKA: Uzmanından akciğer kanserinde erken tanı uyarısı: '15 yıl sigara içmiş 50 yaş üstü hastalar tarama yapmalıdır' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement