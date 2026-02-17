Çöl tozları kâbusunuz olmasın: Sakın bunu yapmayın! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

Çöl tozları kâbusunuz olmasın: Sakın bunu yapmayın!

Çöl tozları kâbusunuz olmasın: Sakın bunu yapmayın!
17.02.2026 12:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Afrika kaynaklı çöl tozları Türkiye genelinde etkisini göstermeye başladı. Atmosferde yoğun şekilde taşınan toz bulutları birçok şehirde gökyüzünü puslu bir görünüme bürürken, park halindeki araçların üzeri çamur rengine kaplandı. Uzmanlar, hava kalitesindeki belirgin düşüşe dikkat çekerek özellikle kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocuklar için tedbir çağrısı yaptı. Ayrıca farkında olmadan yaptığı göz ovuşturma hareketinin ciddi sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

Libya üzerinden taşınan çöl tozları, Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Türkiye genelinde etkisini göstermeye başladı. İlçelerde havadaki toz partikülleri, park halindeki araçların üzerini kaplayarak otomobilleri adeta çamur rengine bürüdü.

Yaşanan bu hava olayıyla ilgili uzmanlardan uyarılar gelmeye başladı. Prof. Dr. Aylin Kılıç, tozlu havalarda çoğu kişinin farkında olmadan yaptığı göz ovuşturma hareketinin ciddi sonuçlar doğurabileceğini söyledi. Havada asılı kalan mikroskobik kum ve toz parçacıklarının göz yüzeyine yerleştiğini belirten Kılıç, bu dönemde gözü ovuşturmanın kornea üzerinde zımpara etkisi oluşturabileceğini vurguladı.

LENS TAKANLAR DİKKAT!

Kornea çiziklerinin yalnızca şiddetli ağrıya yol açmadığını, aynı zamanda enfeksiyon riskini artırarak geçici hatta kalıcı görme kayıplarına neden olabileceğini ifade eden Kılıç, özellikle kontakt lens kullananların daha dikkatli olması gerektiğini belirtti. Ellerde bulunan mikroorganizmaların da gözle temas ettiğinde enfeksiyon riskini büyüttüğüne dikkat çekti.

NAZİKÇE YIKAMA YAPILMALI

Tozlu havalarda yanma, batma, kızarıklık ve sulanma gibi şikâyetlerin sık görülebileceğini aktaran uzman isim, açık havada uzun süre kalınmamasını önerdi. Dışarı çıkmak zorunda olanların koruyucu gözlük kullanmasının önemine değinen Kılıç, gözde yabancı cisim hissi oluştuğunda ovuşturmak yerine steril serum fizyolojik ile nazikçe yıkama yapılması gerektiğini söyledi.

Ani görme azalması, ışığa hassasiyet ya da geçmeyen ağrı durumunda ise vakit kaybetmeden bir göz hekimine başvurulması gerektiğini belirten Kılıç, "Basit görünen bir ihmal, kalıcı görme sorunlarına dönüşebilir" uyarısında bulundu.

Kuzey Afrika, Hava Durumu, Türkiye, Sağlık, Çevre, Yaşam, Dünya, Çöl, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Çöl tozları kâbusunuz olmasın: Sakın bunu yapmayın! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, Altyapı Koordinatörü Sedat Karabük ile yollarını ayırdı Fenerbahçe, Altyapı Koordinatörü Sedat Karabük ile yollarını ayırdı
Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz
Üniversitede pompalı tüfekle vurduğu eski eşinin son anlarını kaydedip yakınlarına göndermiş Üniversitede pompalı tüfekle vurduğu eski eşinin son anlarını kaydedip yakınlarına göndermiş
20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı: Bengü ve Serdar Ortaç nostalji fırtınası estirdi 20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı: Bengü ve Serdar Ortaç nostalji fırtınası estirdi
Dünya yıldızından ’’Onu görürsem huzur içinde ölebilirim’’ diyen hayranına büyük jest Dünya yıldızından ''Onu görürsem huzur içinde ölebilirim'' diyen hayranına büyük jest
OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı

13:24
Fatih Terim’den Galatasaray taraftarını mest eden sözler
Fatih Terim'den Galatasaray taraftarını mest eden sözler
13:06
Orkun Kökçü Benfica’yı pişman etti
Orkun Kökçü Benfica'yı pişman etti
12:48
Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
12:30
14 yaşındaki Melisa’yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler: Hangi baba kızını satar
14 yaşındaki Melisa'yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler: Hangi baba kızını satar!
12:22
ABD ve İran müzakerelerinin ikinci turu başladı Trump sürprizi
ABD ve İran müzakerelerinin ikinci turu başladı! Trump sürprizi
12:20
Akın Gürlek, 4 meslek grubuna videolu mesaj gönderdi
Akın Gürlek, 4 meslek grubuna videolu mesaj gönderdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 13:29:48. #7.11#
SON DAKİKA: Çöl tozları kâbusunuz olmasın: Sakın bunu yapmayın! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.