Çöl tozları kâbusunuz olmasın: Sakın bunu yapmayın!

Libya üzerinden taşınan çöl tozları, Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Türkiye genelinde etkisini göstermeye başladı. İlçelerde havadaki toz partikülleri, park halindeki araçların üzerini kaplayarak otomobilleri adeta çamur rengine bürüdü.

Yaşanan bu hava olayıyla ilgili uzmanlardan uyarılar gelmeye başladı. Prof. Dr. Aylin Kılıç, tozlu havalarda çoğu kişinin farkında olmadan yaptığı göz ovuşturma hareketinin ciddi sonuçlar doğurabileceğini söyledi. Havada asılı kalan mikroskobik kum ve toz parçacıklarının göz yüzeyine yerleştiğini belirten Kılıç, bu dönemde gözü ovuşturmanın kornea üzerinde zımpara etkisi oluşturabileceğini vurguladı.

LENS TAKANLAR DİKKAT!

Kornea çiziklerinin yalnızca şiddetli ağrıya yol açmadığını, aynı zamanda enfeksiyon riskini artırarak geçici hatta kalıcı görme kayıplarına neden olabileceğini ifade eden Kılıç, özellikle kontakt lens kullananların daha dikkatli olması gerektiğini belirtti. Ellerde bulunan mikroorganizmaların da gözle temas ettiğinde enfeksiyon riskini büyüttüğüne dikkat çekti.

NAZİKÇE YIKAMA YAPILMALI

Tozlu havalarda yanma, batma, kızarıklık ve sulanma gibi şikâyetlerin sık görülebileceğini aktaran uzman isim, açık havada uzun süre kalınmamasını önerdi. Dışarı çıkmak zorunda olanların koruyucu gözlük kullanmasının önemine değinen Kılıç, gözde yabancı cisim hissi oluştuğunda ovuşturmak yerine steril serum fizyolojik ile nazikçe yıkama yapılması gerektiğini söyledi.

Ani görme azalması, ışığa hassasiyet ya da geçmeyen ağrı durumunda ise vakit kaybetmeden bir göz hekimine başvurulması gerektiğini belirten Kılıç, "Basit görünen bir ihmal, kalıcı görme sorunlarına dönüşebilir" uyarısında bulundu.