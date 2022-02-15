Vakaların arttığı Trakya'da vatandaşlardan tedbirlere uyun çağrısı - Son Dakika

- Vakaların arttığı Trakya'da vatandaşlardan tedbirlere uyun çağrısı

KIRKLARELİ - Yeni tip korona virüsüyle mücadele kapsamından ikinci doz aşılamada Türkiye ortalamasının üzerinde bulunan Trakya'da aşılama çalışmaları devam ediyor.

Vakaların artığı Trakya'da aşılama çalışmaları devam ediyor. Korona virüsüyle mücadele kapsamında ikinci doz aşılamada Türkiye ortalamasının üzerinde seyreden Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da vatandaşlar herkesi aşı olmaya davet etti.

İkinci doz aşılamada en çok aşılanan iller arasında Kırklareli 86,6 ile 5. Sırada yer alırken Edirne 84,4, Tekirdağ ise 84,8 ile Türkiye ortalamasının üzerinde seyrediyor. Vatandaşlar randevularını alarak hastane ve aile sağlığı merkezlerinde aşılarını yaptırıyor.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aşısını olan Osman Can Aktaş vakaların artışı kendisini endişelendirdiğini belirterek, "Üçüncü doz aşımı oldum şuan kendimi gayet iyi hissediyorum. Yani bir an önce aşımızı olup çevremizdeki insanları zora sokmak istemedim. Vakaların artma sebebi tedbirlere uyumaması. Herkes maskesini takmıyor. Artık insanlar virüsü ciddi alamamaya başladı. Aylardır Kırklareli vaka artışında 1. sırayı çekiyor ve endişeleniyoruz. Artık çok fazla dışarı çıkamamaya başladık" dedi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre Türkiye'de birinci doz aşılama ortalaması yüzde 92,76, ikinci doz ortalaması ise yüzde 84,81.