Üye Girişi
Vakaların arttığı Trakya'da vatandaşlardan tedbirlere uyun çağrısı - Son Dakika

Vakaların arttığı Trakya'da vatandaşlardan tedbirlere uyun çağrısı

15.02.2022 14:18

- Vakaların arttığı Trakya'da vatandaşlardan tedbirlere uyun çağrısı Yeni tip korona virüsüyle mücadele kapsamından ikinci doz aşılamada Türkiye ortalamasının üzerinde bulunan Trakya'da aşılama çalışmaları devam ediyor.

- Vakaların arttığı Trakya'da vatandaşlardan tedbirlere uyun çağrısı

KIRKLARELİ - Yeni tip korona virüsüyle mücadele kapsamından ikinci doz aşılamada Türkiye ortalamasının üzerinde bulunan Trakya'da aşılama çalışmaları devam ediyor.

Vakaların artığı Trakya'da aşılama çalışmaları devam ediyor. Korona virüsüyle mücadele kapsamında ikinci doz aşılamada Türkiye ortalamasının üzerinde seyreden Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da vatandaşlar herkesi aşı olmaya davet etti.

İkinci doz aşılamada en çok aşılanan iller arasında Kırklareli 86,6 ile 5. Sırada yer alırken Edirne 84,4, Tekirdağ ise 84,8 ile Türkiye ortalamasının üzerinde seyrediyor. Vatandaşlar randevularını alarak hastane ve aile sağlığı merkezlerinde aşılarını yaptırıyor.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aşısını olan Osman Can Aktaş vakaların artışı kendisini endişelendirdiğini belirterek, "Üçüncü doz aşımı oldum şuan kendimi gayet iyi hissediyorum. Yani bir an önce aşımızı olup çevremizdeki insanları zora sokmak istemedim. Vakaların artma sebebi tedbirlere uyumaması. Herkes maskesini takmıyor. Artık insanlar virüsü ciddi alamamaya başladı. Aylardır Kırklareli vaka artışında 1. sırayı çekiyor ve endişeleniyoruz. Artık çok fazla dışarı çıkamamaya başladık" dedi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre Türkiye'de birinci doz aşılama ortalaması yüzde 92,76, ikinci doz ortalaması ise yüzde 84,81.

Vakaların arttığı Trakya'da vatandaşlardan tedbirlere uyun çağrısı
Vakaların arttığı Trakya'da vatandaşlardan tedbirlere uyun çağrısı
Vakaların arttığı Trakya'da vatandaşlardan tedbirlere uyun çağrısı

YORUMLAR
500

Trakya Bölgesi, Koronavirüs, Kırklareli, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Vakaların arttığı Trakya'da vatandaşlardan tedbirlere uyun çağrısı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:17 İlk bölümüyle bu akşam yayınlanacak Baba dizisinde neler olacak?
14:08 Destan dizisinde bu akşam neler olacak? "Batuga ve Akkız öldüler mi?"
13:52 Rusya Parlamentosu'ndan flaş gelişme! Ukrayna'nın doğusundaki iki bölgenin bağımsızlığının tanınmasını önerdi
13:47 İslam Memiş'ten yastıkaltı altın düzenlemesine eleştiri: Şu an ki hali ile desteklemem imkansız
13:44 Bakan Nebati'nin elektrik ve doğal gaz açıklamasına Bahçeli'den ters köşe
13:21 Mahkeme, gazeteci Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna yapılan itirazı reddetti
13:02 Önce evini yaktı, sonra da genç kadını rezidansa kilitledi! Aksaray'da 2 haftalık esareti itfaiye bitirdi
12:56 Berdan Mardini'nin eski eşinden iddialı pozlar! Sevgililer Günü'nü derin göğüs dekolteli elbisesiyle kutladı
12:53 Hapis yatmayacak! Bütün ülke ayağa kalkmıştı! Öğrencisini döven öğretmene hem hapis hem erteleme
12:51 Sehven KDV'si yüzde 18'e çıkarılmıştı! Resmi Gazete'de düzeltme: Kırmızı ette yapılan hata düzeltildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 14:26:10. #1.12#
SON DAKİKA: Vakaların arttığı Trakya'da vatandaşlardan tedbirlere uyun çağrısı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement