Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte ciltte kuruluk, çatlama ve egzama şikayetlerinin arttığını belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Emrah Yılmaz, özellikle ellerin soğuk hava ve suyla temasının cilt bariyerine zarar verebildiğini söyledi. Yılmaz, parfüm ve tahriş edici maddeler içermeyen nemlendiricilerin düzenli kullanılmasını önerdi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde görev yapan Dermatoloji Uzmanı Dr. Emrah Yılmaz, soğuk havanın ciltteki nem kaybını artırarak kuruluk, kızarıklık ve çatlaklara yol açabildiğini belirtti. Özellikle ellerde oluşan çatlakların ilerleyen dönemlerde ağrılı yarılmalara dönüşebileceğini ifade eden Yılmaz, cildin koruyucu tabakasının korunması gerektiğini söyledi.

"Parfümsüz nemlendiriciler tercih edilmeli"

Soğuk havanın ve soğuk suyun cilt üzerindeki etkilerine değinen Yılmaz, "Havaların soğumasıyla birlikte ellerimizde çatlamalar meydana geliyor. Özellikle deri bariyerini bozacak kadar soğuk havaya ve soğuk suya maruz kalmak, cildimizde ciddi kuruluklara ve çatlaklara neden olabiliyor. Bu durumun önüne geçebilmek için bol bol nemlendirici kullanmamız gerekiyor. Ancak nemlendirici seçerken parfüm ve tahriş edici maddeler içermeyen, daha sade ürünleri tercih etmeliyiz" dedi.

"Sıvı sabun ve duş jellerine dikkat"

Günlük temizlikte kullanılan bazı ürünlerin de cilt kuruluğunu artırabileceğini anlatan Yılmaz, "Sıvı sabunlar, duş jelleri ve bazı şampuanlar, özellikle cilt bariyeri zaten zarar görmüş kişilerde kuruluğu daha da artırabiliyor. Bu nedenle cildi tahriş etmeyen, nazik temizlik ürünleri kullanılmalı. Elleri çok sıcak veya çok soğuk suyla yıkamaktan kaçınmak, yıkama sonrasında ise mutlaka nemlendirici uygulamak gerekiyor" diye konuştu.

Uzun süren çatlaklar egzama belirtisi olabilir

Ciltteki çatlak ve yarılmaların ihmal edilmemesi gerektiğini belirten Yılmaz, özellikle kızarıklık ve kaşıntıyla birlikte görülen şikayetlerin egzamaya işaret edebileceğini söyledi. Yılmaz, kuruluk ve çatlakların uzun süre devam etmesi veya şiddetlenmesi halinde dermatoloji uzmanına başvurulmasını önerdi.