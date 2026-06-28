100'üncü Gazi Koşusu'nun Şampiyonu Bay Nalçakan - Son Dakika
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100'üncü Gazi Koşusu'nun Şampiyonu Bay Nalçakan

28.06.2026 18:53
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Halis Karataş, Bay Nalçakan ile 100'üncü Gazi Koşusu'nu kazanarak kariyerinin 7'nci zaferini elde etti.

100'üncü Gazi Koşusu'nu Emrah Nalçakan'ın sahibi olduğu, Halis Karataş'ın jokeyliğini yaptığı 'Bay Nalçakan' isimli safkan 2: 29: 49'luk derecesiyle kazandı. Usta jokey Halis Karataş, kariyerinin 7'nci Gazi Koşusu zaferini yaşadı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 100 yıldır kesintisiz olarak gerçekleştirilen Gazi Koşusu, 3 yaşlı 22 safkan İngiliz taylarının katılımıyla 2 bin 400 metre çim pistte gerçekleştirildi. Türk atçılığının derbisi niteliğindeki Gazi Koşusu'nu Emrah Nalçakan'ın sahibi olduğu, Halis Karataş'ın jokeyliğini yaptığı 'Bay Nalçakan' isimli safkan 2: 29: 49'luk derecesiyle kazandı. Usta jokey Halis Karataş, kariyerinin 7'nci Gazi Koşusu zaferini yaşadı. Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı 'Rabovo' ikinci, Ercan Çankaya'nın jokeyliğini yaptığı 'Ersele Beyi' ise üçüncü oldu.

SEYİRCİ REKORU KIRILDI

100'üncü Gazi Koşusu, tribünlerdeki yoğun katılımla da tarihe geçti. Veliefendi Hipodromu'ndaki yarışı 67 bin 200 seyirci yerinden takip etti. Bu rakamla Gazi Koşusu tarihinin seyirci rekoru kırıldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren hipodroma gelen yarışseverler tribünleri tamamen doldurdu. 100'üncü Gazi Koşusu en yüksek seyirci sayısına ulaşarak organizasyon tarihine geçti.

BAKAN BAK, HALİS KARATAŞ'I TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 100'üncü Gazi Koşusu'nu 'Bay Nalçakan' isimli safkanla kazanan jokey Halis Karataş ile at sahibi Emrah Nalçakan için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu'nun 100'üncüsü, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yapıldı. Büyük heyecana sahne olan Gazi Koşusunu 'Bay Nalçakan' isimli safkanla kazanan jokey Halis Karataş ve atın sahibi Emrah Nalçakan'ı kutluyorum."

Kaynak: DHA

Halis Karataş, Gazi Koşusu, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 100'üncü Gazi Koşusu'nun Şampiyonu Bay Nalçakan - Son Dakika

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