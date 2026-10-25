12 Bingölspor ile Kırklarelispor, Nesine 2. Lig'de 0-0 berabere kaldı

12 Bingölspor ile Kırklarelispor, Nesine 2. Lig'de 0-0 berabere kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Futbolda Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 8. hafta, oynanan tek karşılaşmayla tamamlandı. Haftanın kapanış maçında 12 Bingölspor ile Kırklarelispor 0-0 berabere kalırken iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.
Futbolda Nesine 2. Lig'de 8. hafta, Kırmızı Grup'ta oynanan tek karşılaşmayla tamamlandı.
Haftanın kapanış maçında 12 Bingölspor ile Kırklarelispor karşı karşıya geldi.
Mücadele, 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
Kaynak: AA
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