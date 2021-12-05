141 kere maşallah

Ulusal ve uluslararası turnuvalardaki sportif başarılarla dikkatleri üzerine çeken Bayraklı Belediyesi, 2021 yılı içinde 4 branşta 141 madalya elde etti. Bayraklı'nın başarılı sporcularıyla bir araya gelen Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Sayenizde 30 ilçe arasında öncü duruma geldik, lokomotif güç olduk. Her zaman yanınızdayız" dedi.

Bayraklı Belediyesi'nin genç ve başarılı sporcuları, 2021 yılı içinde 4 farklı branşta mücadele etti. Güreş, jimnastik, tekvando ve kick boksta turnuvalara katılan sporcular, toplamda 141 madalyayı Bayraklı'ya getirdi. Bayraklı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Güreşçisi Miraç Saraç, Romanya'da düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Dünya Plaj Güreşi Turnuvası'nda, Dünya Şampiyonu oldu. Milli tekvandocular Ömer Tekin, Esad Kayan ve Kadir Şener Dünya Başkanlık Kupası Gençler kategorisinde dünya üçüncüsü olmayı başardı. Yüzmede İlkim Karaali, Türkiye Turkcell Uzun Kulvar Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonası'nda, 50 metre serbest stilde Türkiye birincisi oldu. Gösterdikleri başarılarla göğüs kabartan 60 sporcu, madalyalarıyla Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ı ziyaret etti. Hem eğitmenler hem de sporcular, desteğinden dolayı Başkan Sandal'a teşekkür etti.

"Sizinle gurur duyuyoruz"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Spora ve altyapıya verdiğimiz önemin meyvelerini toplamaya başladık. Artık Bayraklı'nın da Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonları var. Sizinle gurur duyuyoruz. Bayraklı'nın yüz akısınız. Sporcularımızla kentin tamamına farklı ve pozitif bir imaj veriyoruz. Bayraklı Belediyesi artık 30 ilçe arasında altyapıda, gençlik ve sporda lokomotif bir güç olmaya başladı. Bu bize büyük mutluluk veriyor. Bu sürecin tamamında ve sonrasında üzerimize ne düşüyorsa her zaman yapmaya devam edeceğiz. İnanıyoruz ki, spor alanında ihtiyacımız olan merkezleri ilçemize kazandırdıkça siz de dünyanın dört bir yanından gelen rakiplerinizi artık Bayraklı'da, kendi evinizde yeneceksiniz. Biz de başarılarınızla gurur duymaya devam edeceğiz" diye konuştu. - İZMİR