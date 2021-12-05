Üye Girişi
141 kere maşallah - Son Dakika

141 kere maşallah

05.12.2021 11:20
141 kere maşallah

Ulusal ve uluslararası turnuvalardaki sportif başarılarla dikkatleri üzerine çeken Bayraklı Belediyesi, 2021 yılı içinde 4 branşta 141 madalya elde etti.

Ulusal ve uluslararası turnuvalardaki sportif başarılarla dikkatleri üzerine çeken Bayraklı Belediyesi, 2021 yılı içinde 4 branşta 141 madalya elde etti. Bayraklı'nın başarılı sporcularıyla bir araya gelen Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Sayenizde 30 ilçe arasında öncü duruma geldik, lokomotif güç olduk. Her zaman yanınızdayız" dedi.

Bayraklı Belediyesi'nin genç ve başarılı sporcuları, 2021 yılı içinde 4 farklı branşta mücadele etti. Güreş, jimnastik, tekvando ve kick boksta turnuvalara katılan sporcular, toplamda 141 madalyayı Bayraklı'ya getirdi. Bayraklı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Güreşçisi Miraç Saraç, Romanya'da düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Dünya Plaj Güreşi Turnuvası'nda, Dünya Şampiyonu oldu. Milli tekvandocular Ömer Tekin, Esad Kayan ve Kadir Şener Dünya Başkanlık Kupası Gençler kategorisinde dünya üçüncüsü olmayı başardı. Yüzmede İlkim Karaali, Türkiye Turkcell Uzun Kulvar Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonası'nda, 50 metre serbest stilde Türkiye birincisi oldu. Gösterdikleri başarılarla göğüs kabartan 60 sporcu, madalyalarıyla Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ı ziyaret etti. Hem eğitmenler hem de sporcular, desteğinden dolayı Başkan Sandal'a teşekkür etti.

"Sizinle gurur duyuyoruz"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Spora ve altyapıya verdiğimiz önemin meyvelerini toplamaya başladık. Artık Bayraklı'nın da Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonları var. Sizinle gurur duyuyoruz. Bayraklı'nın yüz akısınız. Sporcularımızla kentin tamamına farklı ve pozitif bir imaj veriyoruz. Bayraklı Belediyesi artık 30 ilçe arasında altyapıda, gençlik ve sporda lokomotif bir güç olmaya başladı. Bu bize büyük mutluluk veriyor. Bu sürecin tamamında ve sonrasında üzerimize ne düşüyorsa her zaman yapmaya devam edeceğiz. İnanıyoruz ki, spor alanında ihtiyacımız olan merkezleri ilçemize kazandırdıkça siz de dünyanın dört bir yanından gelen rakiplerinizi artık Bayraklı'da, kendi evinizde yeneceksiniz. Biz de başarılarınızla gurur duymaya devam edeceğiz" diye konuştu. - İZMİR

141 kere maşallah
141 kere maşallah
141 kere maşallah
141 kere maşallah
141 kere maşallah
141 kere maşallah

Serdar Sandal, Bayraklı, Romanya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 141 kere maşallah - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Emekli polisin yeğenine kurşun yağdırdığı cinayetin görüntüleri ortaya çıktı 11:29 Emekli polisin yeğenine kurşun yağdırdığı cinayetin görüntüleri ortaya çıktı
Lise öğrencisinin 10:52 Lise öğrencisinin "Vergi indirimi" teklifi oy birliğiyle kabul edildi Yola dökülen pancarlar, sürücülere zor anlar yaşattı 09:04 Yola dökülen pancarlar, sürücülere zor anlar yaşattı Meteoroloji uyardı! 6 bölge için şiddetli sağanak, 5 il içinse yoğun kar yağışı bekleniyor 08:59 Meteoroloji uyardı! 6 bölge için şiddetli sağanak, 5 il içinse yoğun kar yağışı bekleniyor Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi 18:19 Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve 15:16 AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi Uzayda 13:17 Uzayda "gizemli ev" bulundu! Çin'in tespit ettiği ev incelenecek! Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi! 12:18 Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi!

Son Dakika Haberleri
11:42 Müjde Ar ve Hülya Avşar'ın bilinmeyen fotoğrafları
11:42 Melo'nun kulübünden ayrılması Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı
11:40 AK Parti kulislerinde bu konuşuluyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan kesin kararlı, asgari ücret 4 bin liranın üzerinde olacak
11:16 3 farklı erkek kızı uyutup, 3 kez cinsel istismarda bulundu
11:12 Son Dakika! Ahmet Ağaoğlu, yeniden Trabzonspor başkanı seçildi
11:02 Türkücü Seher Dilovan'dan sahnede dekolteli kıyafet giyenleri sinirlendirecek yorum: Bedenini teşhir edenler psikolojik bir vakadır
10:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a emeklilerden çağrı: Alım gücümüz düştü, iyileştirme bekliyoruz
10:52 Lise öğrencisinin "Vergi indirimi" teklifi oy birliğiyle kabul edildi
10:34 Milli futbolcumuz başarısını tek cümleyle özetledi
09:56 İnsana en çok benzeyen robot İngiltere'de üretildi
Cüneyt Çakır'ın G.Saray maçında çaldığı penaltıya duayen hakemlerden olay yorum: Skandal karar Cüneyt Çakır'ın G.Saray maçında çaldığı penaltıya duayen hakemlerden olay yorum: Skandal karar         
12:17
Özel görüntüleri ifşa olan Bircan Bali konuyla ilgili ilk kez konuştu: Bence öpün ilişki öpüşünce güzel Özel görüntüleri ifşa olan Bircan Bali konuyla ilgili ilk kez konuştu: Bence öpün ilişki öpüşünce güzel         
11:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt mitingine saldırı hazırlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt mitingine saldırı hazırlığı         
10:36
Kurmaylarına Erdoğan'dan, "Asgari ücretteki artış ne olmalı?" sorusu geldi Kurmaylarına Erdoğan'dan, "Asgari ücretteki artış ne olmalı?" sorusu geldi         
09:02
7 dakikada neler oldu neler! Leverkusen'in tarihi fark attığı maça Patrik Shick damga vurdu 7 dakikada neler oldu neler! Leverkusen'in tarihi fark attığı maça Patrik Shick damga vurdu         
20:07
Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor! Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor!         
15:37
Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil         
14:53
Guinness sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen elendi Guinness sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen elendi         
12:32
Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu         
12:13
Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor         
11:18
İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar! İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar!         
10:39
Sınıf öğretmeninden otizmli öğrencisine ağlatan not: Nergise benziyorsun! Sınıf öğretmeninden otizmli öğrencisine ağlatan not: Nergise benziyorsun!         
10:12
Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi! Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi!         
08:56
Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor! Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor!         
08:55
İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma         
08:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2021 12:26:12. #1.13#
SON DAKİKA: 141 kere maşallah - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement