1984 Muşspor, Çankaya FK ile berabere kaldı - Son Dakika
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1984 Muşspor, Çankaya FK ile berabere kaldı

1984 Muşspor, Çankaya FK ile berabere kaldı

TFF 3. Lig 4. Grup 30. haftasında 1984 Muşspor, sahasında karşılaştığı Çankaya FK ile 1-1 berabere kaldı. Maçta 1984 Muşspor'un golünü Furkan Gedik atarken, Çankaya FK'nın golünü Okan Toprak kaydetti.

27.04.2024 19:47  Güncelleme: 19:50
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TFF 3. Lig 4. Grup 30. haftasında 1984 Muşspor, sahasında karşılaştığı Çankaya FK ile 1-1 berabere kaldı.

Hakemler: Melis Özçiğdem, Ahmet Oğuz Yılmaz, Ahmet Kıvanç Kader

1984 Muşspor: Efe Karaoğlu, Atalay Gürel (Mehmet Ersavaş dk. 46), Mahsun Çapkan (Ömer Çetinbaş dk. 80), İlker Avşar (Ozan Papaker dk. 46), Furkan Gedik (Mervan Yusuf Yiğit dk. 64), Taha Tunç (Bertuğ Başdemir dk. 46), Osman Kocaağa, Doğukan Kaya, M. Fatih Yıldırım, Canberk Dilaver, Yusuf Yıldırım

Çankaya FK: A. Eseller, Mutlu Aksu Doğan (Ömer Faruk Demirel dk. 73), Emirhan Korkmaz, Arda Köksal (Yağız Efe Kaya dk. 80), Furkan Yasin Çevik, Baran Keleş (Fatih Yiğit Şanlitürk dk. 63), Okan Toprak, İsmail Cem Kara, Can Demir Aktav, İlyas Ural, M. Kaan Türkmen (Azad Filiz dk. 80)

Goller: Furkan Gedik (dk. 16) (1984 Muşspor), Okan Toprak (dk. 25) (Çankaya FK) - MUŞ

Kaynak: İHA

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