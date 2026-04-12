2. Lig Haftası Tamamlandı

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 32'nci, Beyaz Grup'ta 36'ncı hafta tamamlandı.
Ligden alınan sonuçlar şöyle:
Kırmızı Grup:
Somaspor-Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor: 0-0
Aliağa Futbol-Menemen FK: 5-0
KCT 1461 Trabzon FK-ISBAŞ Isparta 32 Spor: 1-3
Güzide Gebzespor-Fethiyespor: 1-2
Muşspor-Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol: 2-1
Mardin 1969 Spor-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor: 2-1
Ankara Demirspor-Bursaspor: 0-1
Beyaz Grup:
Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-GMG Kastamonuspor: 5-2
Karaman FK-Muğlaspor: 0-4
Karacabey Belediyespor-Sincan Belediyesi Ankaraspor: 3-3
Batman Petrolspor-Beykoz Anadoluspor: 0-1
Altınordu-Bucaspor 1928: 2-0
Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Kepezspor: 1-0
MKE Ankaragücü-Sultan Su İnegölspor: 1-2
Seza Çimento Elazığspor-Merkür Jet Erbaaspor: 3-0
Adana 01 FK-İskenderunspor: 2-0
