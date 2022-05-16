2. Sedat Balkanlı U10 Futbol Turnuvası yapıldı - Son Dakika
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2. Sedat Balkanlı U10 Futbol Turnuvası yapıldı

16.05.2022 12:12
2. Sedat Balkanlı U10 Futbol Turnuvası yapıldı

Sedat Balkanlı anısına düzenlenen ve Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ile Kasımpaşa kulüplerinin de katıldığı 2. Sedat Balkanlı U10 Futbol Turnuvası tamamlandı.

Sedat Balkanlı anısına düzenlenen ve Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ile Kasımpaşa kulüplerinin de katıldığı 2. Sedat Balkanlı U10 Futbol Turnuvası tamamlandı.

Sedat Balkanlı Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonun final karşılaşmasını tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural da takip etti. Turnuvanın şampiyonu ise Galatasaray'ı yenen Fenerbahçe oldu.

Bu yıl düzenlenen turnuvaya Yılmaz Vural da katılım sağladı. Turnuva sonrası açıklamalarda bulunan Vural, 13 yıl önce hayatını kaybeden eski Fenerbahçeli ve Milli futbolcu Sedat Balkanlı için şunları söyledi:

"Yıllardır tanırdım. Birkaç takımda birlikte olduk ve benim aynı zamanda aile dostumdu. Çok erken aramızdan gitti. Onun ismini görünce de hemen geldik ve iyi ki de gelmişim. Bu turnuvada da çok yetenekli oyuncular var. Final maçı da çok keyifliydi. Her iki takımı da kutluyorum. Aralarında çok yetenekli oyuncular var. Futbolcu olma kapasitesine sahipler. Bu yaşta yarışmacılık önemli, eğitim de şart."


- İstanbul
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Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor 2. Sedat Balkanlı U10 Futbol Turnuvası yapıldı - Son Dakika


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