2022 Dünya Kupası D Grubu'nun son maçında Tunus ile turnuvanın favorisi Fransa kozlarını paylaştı. Tunus, karşılaşmayı 1-0'lık skorla kazanan taraf oldu.
Tunus'un golünü 58'de Wahbi Khazri attı. Khazri adeta savunmayı ipe dizerek ceza sahasına girdi, topu ağlarla buluşturdu.
Maçı 1-0 kazanan Tunus, galibiyete sevinemedi bile. Danimarka'yı devirerek sürpriz yapan Avustralya, gruptan çıkan taraf oldu. Avustralya maçının sonucunu öğrenen Tunuslular yıkıldı.
Son Dakika › Spor › Fransa'yı mağlup eden Tunus'ta hayal kırıklığı büyük! Gruptan çıkamadılar - Son Dakika