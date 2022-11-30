Fransa'yı mağlup eden Tunus'ta hayal kırıklığı büyük! Gruptan çıkamadılar - Son Dakika
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Fransa'yı mağlup eden Tunus'ta hayal kırıklığı büyük! Gruptan çıkamadılar

30.11.2022 21:48

Tunus, 2022 Dünya Kupası'nın favorilerinden Fransa'yı 1-0'lık skorla yenmesine rağmen gruptan çıkamadı. Danimarka'yı mağlup eden Avustralya'nın gruptan çıktığını öğrenen Tunuslular büyük hayal kırıklığı yaşadı.

2022 Dünya Kupası D Grubu'nun son maçında Tunus ile turnuvanın favorisi Fransa kozlarını paylaştı. Tunus, karşılaşmayı 1-0'lık skorla kazanan taraf oldu.

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KHAZRI'DEN ŞIK GOL

Tunus'un golünü 58'de Wahbi Khazri attı. Khazri adeta savunmayı ipe dizerek ceza sahasına girdi, topu ağlarla buluşturdu.

TUR BİLETİ GİTTİ

Maçı 1-0 kazanan Tunus, galibiyete sevinemedi bile. Danimarka'yı devirerek sürpriz yapan Avustralya, gruptan çıkan taraf oldu. Avustralya maçının sonucunu öğrenen Tunuslular yıkıldı.

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