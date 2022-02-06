Üye Girişi
2022 Pekin Kış Olimpiyatları - Son Dakika

2022 Pekin Kış Olimpiyatları

06.02.2022 17:26
2022 Pekin Kış Olimpiyatları

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda altı branşta madalyalar sahiplerini buldu.

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda altı branşta madalyalar sahiplerini buldu.

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen oyunların ikinci gününde, kayaklı koşu, serbest stil kayak, kızak, kayakla atlama, kar kayağı, sürat pateninde madalya mücadeleleri yapıldı.

Kayaklı koşu erkekler 15+15 kilometre skiatlon kategorisinde 1 saat 16 dakika 9 saniye 8 saliselik derecesiyle Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Aleksander Bolshunov altın, aynı ülkeden Denis Spitsov gümüş, Finlandiyalı Iivo Niskanen bronz madalya kazandı.

Serbest stil tümsekli kayakta 83.09'luk derecesiyle Jakara Anthony altın, ABD'li Jaelin Kauf gümüş, Rusya Olimpiyat Komitesi'ni temsil eden Anastasiia Smirnova ise bronz madalya elde etti.

Kızakta, Yanqing Ulusal Kızak Merkezi'nde düzenlenen tek erkekler finalinde Alman Johannes Ludwig, 3.48.735'lik süresiyle altın, Avusturyalı Wolfgang Kindl gümüş, İtalyan Dominik Fischnaller bronz madalyaya uzandı.

Zhangjiakou Ulusal Kayak Merkezi'ndeki erkekler bireysel kayakla atlama finalinde Japon Ryoyu Kobayashi, topladığı 275 puanla altın, Avusturyalı Manuel Fettner gümüş, Polonyalı Dawid Kubacki bronz madalyanın sahibi oldu. Japonya, Kobayashi'nin zaferinin ardından 40 yıl sonra bu branşta ikinci kez zirveye çıktı.

Kar kayağı kadınlar eğimli stil finalinde 92.88 puan toplayan Zoi Sadowski-Synnott, Yeni Zelanda'nın kış olimpiyatları tarihindeki ilk altın madalyasına imza attı. ABD'li Julia Marino gümüş, Avustralyalı Tess Coady bronz madalyaya ulaştı.

Sürat pateni erkekler 5 bin metre finalinde İsveçli Nils van der Poel, 6.08.84'luk derecesiyle olimpiyat rekoru kırarak altın, Hollandalı Patrick Roest gümüş, Norveçli Hallgeir Engebraten bronz madalyayı boynuna taktı.

Öte yandan, artistik buz pateni tek kadınlar kısa programda 90.18 puanla birinci olarak finale kalan Rusya Olimpiyat Komitesi'nden 15 yaşındaki Kamila Valieva ise olimpiyatlarda "üçlü axel atlayışı"nı Midori Ito (1992), Mao Asada (2010) ve Mirai Nagasu'nun (2018) ardından gerçekleştiren dördüncü sporcu olarak tarihe geçti.

Norveç ikinci günü de zirvede tamamladı

Oyunların ikinci günü sonunda, iki altın ve bronz madalya kazanan Norveç, madalya tablosunda zirvede yer almaya devam etti.

İsveç'in iki altınla ikinci sırayı aldığı tabloda, bir altın, ikişer gümüş ve bronz madalyası bulunan Rusya Olimpiyat Komitesi, üçüncülüğe yükseldi.

YORUMLAR
500

Kış Olimpiyatları, Olimpiyat, Rusya, Pekin, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 2022 Pekin Kış Olimpiyatları - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
17:13 Miras kavgası can aldı! Güvenlik korucusu, kız kardeşi ile eniştesini sokak ortasında öldürdü
17:11 "Lahmacun yedik, ne tadı ne tuzu vardı" yorumunu yapan müşteriye restoranın cevabı olay oldu
17:09 Eski halinden eser kalmadı! Dilan Çiçek Deniz yeni imajıyla takipçilerini büyüledi
16:59 AK Partili Tayyar'dan partisine zam uyarısı! "Aksini düşünmek bile istemem"
16:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili paylaşım yapan Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıktı
16:56 Eşi balık tutmaya gidince sinirlenen kadın kocasını açık artırmadan satışa çıkardı!
16:38 Fatih Terim'in babası Talat Terim ölümünün 3. yıldönümünde dualarla anıldı
16:29 MHP'nin kampında herkesin dilindeki hedef! Bahçeli 'CHP'nin lider olduğu illerde oyları artırın' talimatı verdi
16:17 Saklıkent Kayak Merkezi'nde kar birikmesi sebebiyle sundurma çöktü!
16:01 Şirinevler'deki lokantanın cama astığı not için içeri girip 'gerçek mi' diye sordular
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2022 17:35:44. #1.11#
SON DAKİKA: 2022 Pekin Kış Olimpiyatları - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement