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2022 Pekin Kış Olimpiyatları - Son Dakika

2022 Pekin Kış Olimpiyatları

10.02.2022 18:00
2022 Pekin Kış Olimpiyatları

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda 7 branşta madalyalar sahiplerini buldu.

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda 7 branşta madalyalar sahiplerini buldu.

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen oyunların 6. gününde, Alp disiplini, kayaklı koşu, artistik buz pateni, serbest stil kayak, kızak, snowboard ve sürat pateninde madalya mücadeleleri yaşandı.

Alp disiplini erkekler slalomda Avusturyalı Johannes Strolz, 2 dakika 31.43 saniyeyle altın, Norveçli Aamodt Aleksander Kilde gümüş, Kanadalı James Crawford bronz madalyaya ulaştı. 29 yaşındaki Strolz, 1988 Calgary Kış Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan babasından 34 yıl sonra aynı branşta podyumun zirvesine çıktı.

Artistik buz pateni tek erkekler serbest programda ABD'li Nathan Chen, 332.6 puanla altın madalyanın sahibi oldu. Japon sporculardan Luma Kagiyama ikinciliği, Shoma Uno üçüncülüğü elde etti.

Kadınlar snowboard halfpipe yarışında ABD'li Kim Chloe 94 puanla altın madalyaya uzandı. İspanyol Queralt Castellet gümüş, Japon Sena Tomita bronz madalya aldı. Chloe, 2018 PyeongChang'dan sonra Pekin'de de şampiyonluk unvanını korudu ve bu branşta üst üste altın madalya kazanan ilk sporcu oldu. İspanya ise Castellet ile kış oyunlarında kadınlarda ilk, toplamda ise ikinci madalyasını elde etti.

Erkekler snowboard krosta Avusturyalı Alessandro Haemmerle altın, Kanadalı Eliot Grondin gümüş, İtalyan Omer Visintin bronz madalya aldı.

Kayaklı koşu kadınlar 10 kilometre klasikte Norveçli Therese Johaug, 28.06.3'lık derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. Finli sporculardan Kerttu Niskanen gümüş, Krista Parmakoski bronz madalyaya uzandı.

Serbest stil kayak erkekler karışık aerial yarışlarında ABD podyumun en üst basamağına çıkarken, Çin ikinciliği, Kanada üçüncülüğü elde etti.

Kızak takım bayrak yarışında Almanya 3.03.406'lık derecesiyle altın madalya kazandı. Avusturya gümüş, Letonya bronz madalyanın sahibi oldu.

Sürat pateni kadınlar 5 bin metrede 6.43.51'lik derecesiyle olimpiyat rekoru kıran Hollandalı Irene Schouten, altın madalyaya uzandı. Kanadalı Isabelle Weidemann gümüş, Çek Martina Sablikova bronz madalya aldı.

Almanya, madalya sıralamasında zirvede

Oyunların 6. günü sonunda 6 altın, 3 gümüş madalyası bulunan Almanya, zirvedeki yerini korudu.

Genel klasmanda 5 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalyalı Norveç ikinci, 4 altın, 5 gümüş, 4 bronz madalyaya sahip Avusturya üçüncü sırada yer aldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor 2022 Pekin Kış Olimpiyatları - Son Dakika Spor


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