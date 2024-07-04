2024 Kupa Amerika'da Çeyrek Final Maçları Başlıyor

Spor

ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Kupa Amerika'da çeyrek final maçları yarın başlayacak.

Bu yıl 48'incisi gerçekleştirilen organizasyonun grup aşamaları tamamlanırken, çeyrek finaller yarın Arjantin-Ekvador maçıyla başlayacak.

Tamamlanan grup aşaması müsabakalarının ardından A Grubu'nda Arjantin ile Kanada, B Grubu'nda Venezuela ile Ekvador, C Grubu'nda Uruguay ile Panama, D Grubu'nda ise Kolombiya ile Brezilya, gruptan çıkarak adını çeyrek finale yazdırmıştı.

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez de çeyrek finalde mücadele edecek.

Çeyrek final maçlarının programı şu şekilde:

Yarın:

04.00 Arjantin-Ekvador

Cumartesi:

04.00 Venezuela-Kanada

Pazar

01.00 Kolombiya-Panama

04.00 Uruguay-Brezilya