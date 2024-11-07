2024 Sportif Başarılar Ödülleri Sahiplerini Buldu

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2024 Mustafa Vehbi Koç Spor Ödülü, Golbol Kadın Milli Takımı ve milli yüzücü Kuzey Tunçelli'ye verildi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) iş birliğinde hayata geçirilen "Mustafa V. Koç Spor Ödülü" bu yıl 8. kez sahibini buldu.

Mustafa Vehbi Koç'un anısını ve bu alandaki vizyonunu yaşatmak amacıyla hayata geçirilen Mustafa V. Koç Spor Ödülü'nü, Türkiye'nin Olimpiyatlara katılışının 100. yılında, Golbol Kadın Milli Takımı ve milli yüzücü Kuzey Tunçelli kazandı.

Ödül töreninde konuşan Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Mustafa V. Koç Spor Ödülü Jüri Başkanı Caroline Koç, "Mustafa Koç Spor Ödülü'nü bu yıldan başlayarak her yıl hem olimpik hem de paralimpik branşlarda birer takım, sporcu ya da kuruluşa verme kararı aldık, yönetmeliğimizde gerekli düzenlemeyi yaptık." dedi.