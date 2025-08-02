2025 EuroBasket\'te Türk Hakemler Görev Alacak

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türk hakemler; Kerem Baki, Yener Yılmaz ve Zafer Yılmaz görev yapacak. Murat Biricik de hakem eğitmeni olarak görev alacak.

Finlandiya, Polonya, Kıbrıs Rum Kesimi ve Letonya'nın ev sahipliğinde 27 Ağustos - 14 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket), 3 Türk hakeme görev verildi. Şampiyonada Kerem Baki, Yener Yılmaz ve Zafer Yılmaz görev yapacak. Ayrıca turnuvada Murat Biricik'in de FIBA hakem eğitmeni olarak görev alacağı belirtildi. - İSTANBUL