Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında Fenerbahçe Beko ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Ülker Sports Arena'da oynanan maçı Fenerbahçe Beko 94-70 kazandı.
Karşılaşmaya maçın son bölümünde yaşanan tezahüratlar damga vurdu. Maçın son çeyreğinde Fenerbahçe karşılaşmayı 86-61'lik skorla önde götürürken Sarı-lacivertli taraftarların büyük bir bölümü mevcut yönetimi protesto etti. Hep beraber ayağa kalkan taraftarlar ''Ali Koç istifa'' ve ''Yönetim istifa'' şeklinde tezahüratlarda bulunuldu.
Bunun üzerine salon anonsörü artan protestolar nedeniyle devreye girerek taraftarlara sağduyu çağrısı yaptı ve Final-four'a katılacak takımlarını desteklemesi yönünde söylemlerde bulundu. Sarı-lacivertli taraftarlar, kendilerine seslenen anonsöre de ıslıklayarak tepki gösterdi.
Son Dakika › Spor › 25 sayı öndeyken bile inanılmaz tepki! Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a tepki - Son Dakika
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