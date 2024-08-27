3.haftanın en çok kurtarış yapan kalecisi Gökhan Akkan oldu

Spor

Uzaklaştırma kararı aldırdığı kocası ile buluşan kadın canından oldu

Kızını boğarak öldüren babanın bir sonraki adımı da felaket olacakmış

Başkan diyor ki; Ölen balıklar buraya ait değil, gemilerle taşındı

Rusya-Ukrayna hattında gerilimi tırmandıracak gelişme! Bir ülke daha olaya dahil oldu

Yaptığını duyunca "Deli" diyen de var, övgüler dizen de

Zorlu geçmesi beklenen Çaykur Rizespor deplasmanında Fenerbahçe gol olup yağdı. Maçta yediği gollerle eleştirilen Rizespor kalecisi Gökhan Akkan, olumlu bir şekilde haftanın zirvesinde yer aldı.

Ertelenen maçlarla tamamlanan üçüncü haftaya damgasını Fenerbahçe vurdu. Kanarya, Rizespor deplasmanından 5-0'lık net galibiyet ile döndü. Süper Lig'le ilgili istatistikleri tutan Opta'nın verilerinde dikkat çeken bir sonuç ortaya çıktı. Beş gol yediği maçta eleştirilen Rizespor kalecisi Gökhan Akkan, olumlu bir istatistiğe imza attı.

HAFTANIN EN İYİSİ OLDU

Gökhan Akkan, yediği beş gole rağmen yaptığı dört kurtarışla, Adana Demirspor kalecisi Deniz Dönmezer ile birlikte haftanın en çok kurtarış yapan kalecisi oldu.

''GÖKHANBAHÇE''

Kariyerinde 4 kez karşılaştığı Fenerbahçe'den toplam 20 gol yemesi Akkan'a tepkileri beraberinde getirmişti. Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar kaleci için ''Gökhanbahçe'' yorumunda bulunmuştu.