3.haftanın en çok kurtarış yapan kalecisi Gökhan Akkan oldu - Son Dakika
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3.haftanın en çok kurtarış yapan kalecisi Gökhan Akkan oldu

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Süper Lig'in üçüncü haftası tamamlandı. Trabzonspor, Galatasaray ve Başakşehir'in maçları ertelenirken, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanından 5-0'lık galibiyetle döndü. Ancak, maçta yediği gollerle eleştirilen Rizespor kalecisi Gökhan Akkan, yaptığı dört kurtarışla haftanın en çok kurtarış yapan kalecisi oldu. Aynı başarıyı Adana Demirspor kalecisi Deniz Dönmezer de gösterdi. Akkan, kariyerinde dört kez karşılaştığı Fenerbahçe'den toplam 20 gol yemesi nedeniyle tepki çekti.

27.08.2024 11:13
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Zorlu geçmesi beklenen Çaykur Rizespor deplasmanında Fenerbahçe gol olup yağdı. Maçta yediği gollerle eleştirilen Rizespor kalecisi Gökhan Akkan, olumlu bir şekilde haftanın zirvesinde yer aldı.

Ertelenen maçlarla tamamlanan üçüncü haftaya damgasını Fenerbahçe vurdu. Kanarya, Rizespor deplasmanından 5-0'lık net galibiyet ile döndü. Süper Lig'le ilgili istatistikleri tutan Opta'nın verilerinde dikkat çeken bir sonuç ortaya çıktı. Beş gol yediği maçta eleştirilen Rizespor kalecisi Gökhan Akkan, olumlu bir istatistiğe imza attı.

HAFTANIN EN İYİSİ OLDU

Gökhan Akkan, yediği beş gole rağmen yaptığı dört kurtarışla, Adana Demirspor kalecisi Deniz Dönmezer ile birlikte haftanın en çok kurtarış yapan kalecisi oldu.

''GÖKHANBAHÇE''

Kariyerinde 4 kez karşılaştığı Fenerbahçe'den toplam 20 gol yemesi Akkan'a tepkileri beraberinde getirmişti. Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar kaleci için ''Gökhanbahçe'' yorumunda bulunmuştu.

3.haftanın en çok kurtarış yapan kalecisi Gökhan Akkan oldu

Adana Demirspor, Başakşehir, Fenerbahçe, Rizespor, Futbol, Spor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 3.haftanın en çok kurtarış yapan kalecisi Gökhan Akkan oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Emin Erol: bide eleştirdiniz bu kaleciyi 5 gol yedi diye Galatasaray dan gol yiyen kalecileri hiç eleştirimiyorsunuz ama 17 14 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Gökhanbahçe değil miydi bu Rize'deki 17 9 Yanıtla
  • Mehmet Menteş: Bu Golleti Yemenin Sebebi Var Gökhan Akkan,da Ferebahçeye Yapılan Haksızlıkları Kabullenemiyo Dürüst Adamdır. 10 8 Yanıtla
  • Ali Yılmaz: 4 gölü de hatalı yedi. 6 2 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: EVET SADECE GOL OLMAYACAKLARI TUTMAMIS DEMEK KI 2 3 Yanıtla
  • Fiko: Algıya bak?????????? 3 2 Yanıtla
  • Adem Uçuk: Adamın yediği gollerin hepsi hatalı 1 2 Yanıtla
  • Emre Akcay: Ne sattı be maçı bu kadar amatörce maç satılmaz be kardeşim 1 1 Yanıtla
  • Kuzey efe: Dzeko nun golü taraflı tarafsız herkesin midesini bulandırmıştır. 1 1 Yanıtla
  • CruSiuto CRUS: zahmet olmuş oyun oynamasada olurmuş maçı evden izleseydi bari 1 1 Yanıtla
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